Beta Tea, yeni yıla özel, hediyelik ambalaj tasarımı “Wish” koleksiyonunda çiçek açan yeşil çayın eşsiz lezzetlerini, birbirinden güzel dileklerle sunuyor.





Yeni yılda hediye anlayışına farklı bir boyut getiren Beta Tea, yılbaşına özel hazırlanan “Wish” çay koleksiyonu ile hediyelik çay kategorisinde farkını ortaya koyuyor.Yılbaşı süslerinden esinlenilerek tasarlanan Beta Tea “Wish” çay koleksiyonu her biri ayrı bir dileği temsil eden altı renkli küreden oluşuyor. Sağlık, barış, para, mutluluk, başarı ve sevgi dilekleri ile hazırlanan eğlenceli ve benzersiz “Wish” hediyelik çay ambalajlarının her birinin içinde, tazelik ve doğallık hissi veren, sıcak suda çiçek açarak eşsiz bir görünüm sergileyen yeşil çay lezzeti yer alıyor.Beta Tea’nin yılbaşına özel “Wish” koleksiyonu ile yeni yılı sıcacık bir keyfe dönüştürecek, sevdiklerinizle beraber güzel dilekler eşliğinde yeni bir seneye başlayacaksınız!