Cepfix, mobil cihazların tüm problemlerine pratik ve hızlı çözümler sunuyor.

Ekranı kırılmış, çalışmayan, suya düşmüş veya çeşitli sorunları olan akıllı telefonlar hepimizin kabusu. Koşuşturmalı tempo içinde tamir için vakit ayırmak bile dert! Cepfix, bu noktada akıllı cihazların hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilmesini sağlayarak hayatı kolaylıştırıyor.

Cepfix’in sunduğu hizmet sayesinde kullanıcılar, bulundukları yerden tek bir tıkla cep telefonlarını tamir ettirebiliyor. www.cepfix.com üzerinden telefonun markası, modeli ve arıza nedenini belirten kullanıcılar hızlı bir şekilde tamir işlemine geçebiliyor.



Siparişle birlikte telefonu evden teslim alan Cepfix, onarım süresi boyunca telefonsuz kalmamak adına yedek telefon veriyor. Buna ek olarak tamir sırasında değiştirilen her parça için 6 ay garanti veriyor. Cepfix’in hizmetleri sadece bireysel müşteriler ile sınırlı değil. Kurumsal müşteriler de birden fazla telefon tamirini talep edip takibini kolayca yapabiliyor.













