Günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan mobil cihazların tüm problemlerine pratik ve hızlı yöntemleriyle çözüm sunan “Cepfix” kullanıcıların vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor.

Ekranı kırılmış, çalışmayan, suya düşmüş veya çeşitli sorunları olan akıllı telefonların hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilmesini sağlayan “Cepfix” diğer teknik servislerinden farklı bir uygulama sunuyor. Cepfix’in sunduğu hizmet sayesinde kullanıcılar, bulundukları yerden tek bir tıkla cep telefonlarını tamir ettirebiliyor. www.cepfix.com üzerinden telefonun markası, modeli ve arıza nedenini belirten kullanıcılar hızlı bir şekilde tamir işlemine geçebiliyor. Siparişle birlikte telefonu evden teslim alan Cepfix, onarım süresi boyunca telefonsuz kalmamak adına yedek telefon veriyor. Buna ek olarak tamir sırasında değiştirilen her parça için 6 ay garanti veriyor.



Cepfix’in hizmetleri sadece bireysel müşteriler ile sınırlı değil. Kurumsal müşterilerde birden fazla telefon tamirini talep edip takibini kolayca yapabiliyor.

SAS Servis Teknolojileri A.Ş. çatısı altında kurulmuş olan ve şu an sadece İstanbul’da faaliyet gösteren Cepfix; uzman ekibiyle kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor.