Çevre dostu usb

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Çevre dostu olan Verbatim USB bellek, yüzde 90 daha az plastik kullanılarak üretildi.

Verbatim’in Türkiye distribütörü olan DataStar, Verbatim PrintStripe USB bellekleri satışa sundu. Çevre dostu olan Verbatim USB bellek, yüzde 90 daha az plastik kullanılarak üretilmiş. Siyah kasa rengine sahip olan ürün, kızaklı, çekip açılabilen kapak sistemi sayesinde çok rahat kullanılabiliyor; kapağı çıkarmak gerekmiyor. Saniyede 10MB okuma, 4MB yazma hızına sahip olan ürün pek çok Verbatim ürününde olduğu gibi çevreye duyarlı olunarak tasarlanıp, üretilmiş. Yüzde 90 daha az plastik içeren ürün, bu yönüyle ‘çevre dostu’ ürünler sınıfında yer alıyor.