Çevreci annelere

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Sportif, göz alıcı ve çevreci! Daha ne olsun? Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ‘hibrit’ otomobilleri çözmek için denemek gerekiyordu. Bakalım neymiş Toyota Yaris Hybrid’in alametifarikası?

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekçi



Hibritin Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamı; melez! Ama hemen altında teknoloji için ne ifade ettiğini de açıklamışlar; iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması. Şimdi oldu, Toyota Yaris Hybrid gerçek anlamını buldu. Hem elektrikli hem benzinli motora sahip bu otomobili gerçekten merak ederek çıktım yola.



Şarjı bitmiyor…

Bu otomobili elektrikle şarj etmiyorsunuz. İki motor bir arada çalışıyor ve kendi kendini şarj edebilme özelliğine sahip. Frene bastığınızda şarj olmaya başlıyor. 50 km hıza kadar da elektriği kullanarak ilerleyebiliyor. Çalışmaya başladığında ilk baştaki sessizlik sizi yanıltmasın yani. Belli bir kilometreye çıkana kadar bu sessizlik devam ediyor. İnsanlar geldiğinizi fark etmediği için özellikle ara sokaklarda kendinizi fark ettirmek için bir şeyler yapın derim. Zaten hız göstergesinden de durumu takip etmeniz mümkün. Hızlı sürüşte benzinli motor, otomobili hareket ettirirken elektrikli motor sadece yardımcısı görevini üstleniyor. Yavaşlama esnasındaysa benzinli motor duruyor elektrik motorun şarj edilmesine yardımcı oluyor ve enerji geri kazanımı ile depolanmasını sağlıyor.



