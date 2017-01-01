El yapımı çikolatalarını 1926 yılından beri Belçika’dan tüm dünyaya ulaştıran Godiva’nın göz kamaştıran 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu, çikolata severleri masalsı bir yolculuğa davet ediyor.

Yeni yıl kutlamalarına eşlik edecek enfes pralin çikolataları, trüfleri ve özel olarak tasarlanmış serisiyle Godiva’nın 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Godiva, Avrupa’nın klasiklerinden biri olan Yeni Yıl Keki Bûche de Noël geleneğini yenilikçi bir yaklaşımla yorumladı. Godiva’nın Baş Çikolata Şefi Thierry Muret, Bûche de Noël’i modern bir tarifle yorumlayarak koleksiyon için üç yeni çikolata hazırladı: Chestnut Crème Bûche de Noël, Intense Dark Chocolate Bûche de Noël ve Mocha Crème Bûche de Noël, hepsi de kendi özgün hikayelerini anlatıyor.

