Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Muzipo Kids, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı çocuklar için el ele vererek, hizmet alan çocukların ihtiyaç duydukları ışıklı ve sesli oyuncakların teminini sağlayarak kampanya kapsamında birçok çocuğu mutlu etmeyi hedefliyor.