Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın amacı başta Cerebral Palsy ile yaşayan çocuklar olmak üzere özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunarak toplumda daha aktif olmalarını sağlamak.
Vakfın şemsiyesi altında hizmet sunan Metin Sabancı Okulları, bu sene toplam 55 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Muzipo Kids, vakıftan hizmet alan çocukların ihtiyaç duydukları ışıklı ve sesli oyuncakların teminini sağlayarak kampanya kapsamında birçok çocuğu mutlu etmeyi hedefliyor.