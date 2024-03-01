Çocukların özgüven kazanmalarının yolu: Online İngilizce öğrenmek

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Peki çocuklar, tüm bu süreçte yaşadıklarını ve hissettiklerini ebeveynleriyle nasıl daha kolay bir şekilde paylaşabilirler? Kendilerini nasıl daha iyi ifade edebilirler? Elbette özgüven kazanarak.. Ebeveynler, çocukların özgüven kazanması için ne yapmalı? Tüm bu soruların cevapları, öğrencilerinin eğitim seviyesine ve psikolojik durumuna göre hazırladığı özel programlarla çocukların eğlenerek İngilizce öğrenmesini sağlayan online İngilizce öğrenme platformu Novakid’de...

Çocukların yaşının ilerlemesiyle birlikte kişilik özellikleri de değişiyor. Bu süreçte çocuğun duygusal ve bilişsel psikolojisinde etkili olan en büyük faktörlerden biri de elbette mental sağlık.. Eğitim, ilişki, fiziksel sağlık olmak üzere çocuğun yaşamının çeşitli noktalarına sirayet edebilen ruh sağlığı, dış etkenlere bağlı olarak değişebilir ve zarar görebilir. Öyle ki uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun paylaştığı veriler, 2022 ila 2023 arasında gerçekleştirilen çocuk danışmanlık hattı oturumlarının yarısından fazlasının zihinsel veya duygusal sağlığa ilişkin olduğunu gösteriyor.

Ancak, yetişkinlerin çocukların ruh sağlığındaki bu olumsuz değişimleri fark etmesi, her zaman mümkün olmuyor hatta çoğu zaman gözden bile kaçırabiliyor. Çünkü çocukların nasıl hissettiklerini ifade etme eğilimleri, yetişkinlere göre daha fazla. Peki, bunun nedeni nedir ve ruh sağlığı bozulmalarının çocuktaki yansımaları kendini nasıl gösterir? Çocuğun ruh sağlığının iyileştirilmesi ve özgüven kazanması için neler yapılabilir? Tüm bu soruların cevapları, öğrencilerinin eğitim seviyesine ve psikolojik durumuna göre hazırladığı özel programlarla çocukların eğlenerek İngilizce öğrenmesini sağlayan online İngilizce öğrenme platformu Novakid’de...

Çocukların kendini ifade etmelerinin yolu, özgüven kazanmaktan geçiyor

Bazı çocuklar ve gençler, nasıl hissettiklerini saklama eğilimi gösterir. Bunun sebeplerinin başında da özgüven eksikliğinden kaynaklanan ciddiye alınmama düşüncesi gelir. Çocukların ruh sağlığı ve sorunları hakkında onlarla iletişim kuran ebeveynlerin ise dinlemeye ve anlatmaya açık bir ortam kurarak, yeni deneyimlere tekrar teşvik etmeleri gerekiyor. Elbette, çocukların günlük yaşamlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve yeni aktivite ve deneyimler edinmelerinin yolu özgüvenlerini kazanmalarından geçiyor. Novakid ise Uzman Klinik Psikolog Gülizar Şehitoğlu ile bu problemi masaya yatırarak, çocuklarda özgüvenin ne olduğuna ve nasıl geliştirilebileceğine ışık tutuyor. Gelin, önce birlikte çocukların özgüveninin ne anlama geldiğine kısaca göz atalım.

Çocuklarda özgüven eksikliği nasıl giderilir?

Çocuklarda özgüven eksikliği nasıl giderilir? Çocuklarda özgüven geliştirme etkinlikleri nelerdir? Bu soruları yanıtlamak için, kişinin kendi değerini bilme, saygı duyma ve dürüst bir şekilde davranabilme yeteneği olarak ifade edilen özgüvenin kaynağına bakmak şart. Özgüven, her şeyden önce kişinin kendi özelliklerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmesiyle başlar. Özgüven sahibi olan biri, bazı şeyleri iyi yapabileceğinin, bazı şeyleri ise yapamayacağının farkındalığına da sahiptir. Fakat bir şeyleri yapamayacağını bilmek, özgüven sahibi kişiyi olumsuz etkilemez. Tam tersine özgüvenli kişiler, mevcut kabiliyetlerinden ötürü kendilerine güvenir ve diğer alanlarda da gelişebileceklerini bilir. Bu durumun sağlıklı bir şekilde, uzun süreli devamlılığa sahip olması için ise özgüvenin çocukluk döneminde doğru yöntemlerle kazanılması gerekir.

Çocuklar bazı konularda diğerlerinde oldukları kadar iyi performans sergileyemediklerini fark edince moralleri bozulabiliyor. Ancak, diğer bir yandan küçük ve genç yaşlar, yeni kabiliyetlerin en kolay edinildiği vakitlerdir. Özgüven sahibi bir çocuk, öğrenme kabiliyetine güvenerek henüz iyi olmadığı alanlarda da kendini kolayca geliştirebilir. Yani özgüvenli çocuk, bir bakıma yetenekli çocuk demektir.

Özgüven artırmanın çocuklar için öneminden kısaca bahsettik. Ancak elbette çocuklarda özgüven geliştirme, kendi kendine olup bitebilecek bir süreç değil. Bunun için ebeveynlerin çocuğu iyi yönlendirmesi ve özgüveni pekiştirecek davranışlar sergilemesi oldukça önemli. Peki çocuklarda özgüven geliştirmek için ebeveynler ne yapmalı? Novakid ve uzman yorumları eşliğinde öğrenelim.

Novakid açıkladı: Çocuklara özgüven kazandırmak için iyi bir rol model olun

Ebeveynlerin çocuklarını eğitim ve meslek hayatına hazırlarken kendilerine sordukları ilk soru “çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?” oluyor. Online dil öğrenme platformu Novakid ise listenin başına ebeveynlerin çocuklarına iyi bir rol model olmasını koyuyor. Uzmanlar, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

“Çocuklar yaşamı deneyimleyerek öğrenirler. Bu, mükemmel gibi görünmeniz gerektiği anlamına gelmez. İnsan olmanın doğasında deneyerek öğrenmek vardır. Bizim yaşamı nasıl deneyimlediğimiz, yaşadığımız zorluklarda gösterdiğimiz cesaret ve işlevsel baş etme sistemleri çocuklar tarafından uzun vadede içselleştirilir.”

Çocukların hayattaki ilk öğretmenlerinin ebeveynler olduğunu hatırlatan Novakid de söz konusu uzman yorumlarına ek olarak, çocukların çok iyi gözlem yeteneğine sahip olduğunu, gün boyu ebeveynlerinin davranışlarını kaydettiklerini öne sürüyor. Buna yalnızca fiziksel hareketleri değil, aynı zamanda tavırları da dahil ediyor. Dolayısıyla ebeveynlerin özgüvenli davrandığını görmek, çocuğun da özgüven kazanmasında kritik bir rol oynuyor.

Ebeveynler dikkat! Çocukların hata yapabileceği alanlar tanıyın.

Belki kulağa tuhaf gelecek ama hata yapmak, çocukların özgüven kazanmasında itici etkenler arasında yer alıyor. Genellikle hata yapmanın çocuklar için moral bozucu bir durum olduğunu düşünürüz. Çocukların hata yapınca utanacaklarını ve özgüvenlerinin kırılacağını, bu sebeple hata yapmamayı öğrenmeleri gerektiğini sanarız. Şaşırtıcı gerçek: Durum hata yapmamaktan ibaret değil! Uzmanlar, çocuğun başarısızlıktan koruma isteğinin oldukça doğal olmasına rağmen, deneme-yanılma yönteminin çocuklar için bir öğrenme yolu olduğunu da unutmamak gerektiğine dikkat çekiyor. Novakid’in aktardığına göre, çocuklar açısından önemli olan, bir eylemi tek seferde doğru yapabilmek değil, eyleme karşı beslediği motivasyonu sürdürebilir kılmak.

Öte yandan, çocuklara hata yapabilecekleri alanlar yaratmak da tek çözüm sayılmıyor. Ebeveynlerin çocukları hata yaptığı zaman kızmaması, bağırmaması ve olumsuz bir tepki göstermemesi gerekiyor. Yine de hata hiç yapılmamış gibi davranmak da pek yardımcı olmayabiliyor. Bunun yerine çocuğa hata yapmanın normal olduğunu hissettirmek, çocuklara özgüven kazandırmada önemli adımlardan biri olarak kabul görüyor.

Çocukların kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemesine yardım edin

Çocukların özgüvenini artırmakta çok önemli olan bir diğer unsur da hedefe ulaşma duygusudur. Çocuklar, önem verdikleri bir hedefe ulaşabildiklerini hissettiklerinde kendilerine olan güvenleri yükseliyor. Bu durumu uzmanlar şu şekilde anlatıyor:

“Hem büyük hem de küçük hedefleri açıklamak ve bunları başarmak, çocukları güçlü hissettirir. Çocuğunuzun istek ve hayallerini gerçekleştirmek için bir liste yapmalarını teşvik ederek, daha uzun vadeli hedefleri gerçekçi kılmak konusunda yardımcı olmaya çalışın. Bu, ilgilerini onaylamakla kalmaz, aynı zamanda hayat boyu hedeflerine ulaşmak için ihtiyaçları olan becerileri öğrenmelerine de yardımcı olur.”

Novakid’den ebeveynlere: “Çocuğunuzu yeni şeyler denemeye teşvik etmelisiniz”

Hedefine ulaşan ya da ulaşmak için çabalayan bir çocuğu “aferin” gibi sözlerle motive etmek, yeni deneyimler edinmek için cesaret toplamasının da önünü açıyor. Nitekim çocukların özgüven kazanması, yeni kabiliyetler edinmesi için de yeni bir yol açıyor. Üstelik yeni beceriler edinmek, çocuğum özgüvenini artırırken aynı zamanda, kendini geliştirmesini sağlıyor. Peki çocuklar, ne gibi deneyimlerle kendini geliştirebilir diye sorabilirsiniz. O halde, mikrofonumuzu yeniden online dil kursu Novakid’e ve uzmanımıza çevirip çocukların özgüven kazanması için başka neler yapabileceğinize bir bakalım.

Spor: Hem bireysel sporlar hem de takım sporları, çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra, özgüvenlerini artırmalarına da yardımcı oluyor. Sporlarda edinilen başarılar, çocuklarda özgüven geliştirmede etkili bir rol oynuyor. Tabi çocukların kendilerini hangi spor dalında göstermek istediğine kulak kabartmalı, istemedikleri bir spora zorlamamalı ve onlar için en uygun sporu bulduğumuza emin olmalıyız.

Doğa aktiviteleri: Doğa yürüyüşleri ve kamp gibi aktiviteler, çocukların çevre hakkında bilgiler edinmesini sağlarken özgün etkinlikler olmaları sebebiyle de özgüven kazanmalarında etkili bir unsur sayılıyor. Doğada ne yapılması gerektiğine hakim olmak, bir çocuğun kendini bilgili ve becerikli hissetmesini sağlayacağından özgüveni üzerinde olumlu etki yaratabiliyor.

Problem çözme aktiviteleri: Çocukların özgüven kazanmasını destekleyen bir diğer aktivite türü de satranç veya robotik kulübü gibi problem çözme yeteneğini kullanabilecekleri faaliyetlerdir. Bu tarz etkinlikler hem çocuklarda bilişsel gelişim için faydalı olabiliyor hem de çözülen her problemle birlikte özgüvenin daha da yükselmesine katkıda bulunuyor.

Yeni bir yabancı dil: Çocuğun özgüvenini yükseltmek iletişim becerilerini geliştirmekten geçiyor. Bu yüzden global bir dil olan İngilizce ilk sırada olmak üzere, yeni bir yabancı dil öğrenmek, hem çocuğun meslek ve eğitim hayatına hazırlıyor hem de hafıza, konuşma gibi becerilerini geliştirmesine kapı aralıyor. Üstelik teknolojinin eğitim sektörüne entegre edilmesiyle birlikte dil öğrenmek için dil kursu merkezlerine gitmek de gerekmiyor. O zaman ne mi yapmalı?

Çocuklar için İngilizce öğrenmenin online adresi Novakid ile tanışın!

Çocuk gelişimi hakkında ebeveynlerin merak ettiği tüm soruları uzmanlarla birlikte cevaplayan Novakid, bununla da sınırlı kalmıyor. Çocukların özgüven kazanmasındaki en etkili pratiklerden biri olan yabancı dil öğrenmelerine de olanak tanıyor. Hem de ana dili İngilizce olan eğitmenlerle!

Ebeveyn ve çocukların online İngilizce derslerini denemeleri için ücretsiz ders fırsatı sunan Novakid, Çocuklara İngilizce öğrenmeyi sevdirirken, ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecini takip etmesini sağlıyor. 4 ila 12 yaş arasındaki çocukların her biri için hem eğitim seviyesine hem de psikolojik durumuna bağlı olarak özel ders programları oluşturuyor. 25 dakikalık derslerde, çocuklar ev ortamında İngilizce öğreniyor ve İngilizce konuşma pratiği yapıyor. Eğitim sürecini tamamlayan çocuklar, Novakid'den renkli bir sertifika alıyor. Sertifika, uluslararası İngilizce sınavlarına hazırlık yolculuğundaki ilk adımı teşkil ediyor. Novakid böylece, hem çocuklara eğlenerek online İngilizce öğretiyor hem de onları geleceğe hazırlıyor.