Nickelodeon tarafından düzenlenen Kids Choice Awards bu yıl 23 Mart'ta düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. 26.'sı gerçekleşen törenin sunuculuğunu Josh Duhamel yaptı.Gecede Kesha, Christina Aguilera ve Pitbull gibi isimler performanslarını sergiledi.
İşte kazananlar...
TELEVİZYON
En İyi TV Gösterisi: Victorious
En İyi Gerçeklik Gösterisi:Wipeout
En İyi Çizgifilm: SpongeBob SquarePants
En İyi TV Aktörü: Ross Lynch (Austin & Ally)
En İyi TV Aktristi: Selena Gomez (Wizards of Waverly Place)
FİLM?
En İyi Film: The Hunger Games
En İyi Film Aktörü: Johnny Depp (Dark Shadows)
En İyi Film Aktristi: Kristen Stewart (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2)
En İyi Animasyon Filmi: Wreck-It Ralph
Animasyon Filminde En İyi Ses: Adam Sandler (Hotel Transylvania)