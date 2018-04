Çocukların seçimi

Nickelodeon Kids Choice Awards 2013 ödülleri sahiplerini buldu!

Nickelodeon tarafından düzenlenen Kids Choice Awards bu yıl 23 Mart'ta düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. 26.'sı gerçekleşen törenin sunuculuğunu Josh Duhamel yaptı.Gecede Kesha, Christina Aguilera ve Pitbull gibi isimler performanslarını sergiledi.



İşte kazananlar...

TELEVİZYON

En İyi TV Gösterisi: Victorious

En İyi Gerçeklik Gösterisi:Wipeout

En İyi Çizgifilm: SpongeBob SquarePants

En İyi TV Aktörü: Ross Lynch (Austin & Ally)

En İyi TV Aktristi: Selena Gomez (Wizards of Waverly Place)



FİLM?

En İyi Film: The Hunger Games

En İyi Film Aktörü: Johnny Depp (Dark Shadows)

En İyi Film Aktristi: Kristen Stewart (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2)

En İyi Animasyon Filmi: Wreck-It Ralph

Animasyon Filminde En İyi Ses: Adam Sandler (Hotel Transylvania)