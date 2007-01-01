Farkında olmadan sosyal hayatımızın oldukça büyük bir kısmını arkadaşlarımızla beraber geçiririz. Bu arkadaşlıklar kişiliklerimizi, dünyaya bakışımızı ve enerji seviyemizi belirleyebilir. Arkadaşlık konusu ciddiye alınması gereken ve tembelliğe kurban edilmemesi gereken sosyal bir ihtiyaçtır. Arkadaşlıklarda seviye nasıl iyi ve kaliteli olmalı bir bakalım.

1- Zor zamanlarda yanında olun

Arkadaşlığın temel kuralı zor zamanlarda, sıkıntılı anlarda ve ihtiyaç duyulduğunda doğru yerde olmaktır. Desteğe ihtiyaç olduğunu önceden sezmeli ve istemeden orada olmalıyız. Bunları yapabiliyorsak arkadaşlık seviyemizi standartın üzerine taşımışız demektir.



2- Olumlu ve yapıcı olun

Zor zamanlarda yanında oldunuz ama bunun bir de başka tarafı var. Olumlu olmakta yarar var. Konunun üzerine gidip iyice derinlemesine yaralar açmaktansa sakin kalıp, yapıcı bir tavırla arkadaşınızın sorunu için ona destek olmalısınız.







3- Doğruları söyleyin

Bu destek nasıl olacak diyorsanız. Cevap doğruları söylemekte saklı. Her zaman doğruları söyleyen arkadaş, arkadaşların en iyisidir. Bazen bu doğruluculuk ayrışmalara ve tartışmalara yol açabilir ama günün sonunda doğruluk kazanacaktır.



4- Kıskanmayın

Arkadaşlar kıskanılmaz. Zaten kıskanılmadıkları için arkadaşınız ve sevdiğiniz biri olmuştur. Arkadaşlar arasındaki rekabet genelde sevimli bir eğlence ve oyun şeklinde olmalıdır. Birbirlerinin başarılarını ya da mutluluklarını kıskanan ve bunun sonunda yoğun bir negatif bulut ile yaşayan insanlar arkadaş değildir.







5- Düzenli görüşün

Düzenli görüşmek kendiliğinden oluşan bir sosyal düzendir. Bir gün gelir ve arkadaşlarınızla otomatik olarak görüşmeye ve zaman geçirmeye başladığınızı farkedersiniz. Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere insan kıskanmadığı, görüşlerine inandığı, pozitif elektrik aldığı ve zor zamanlarda da yanında olacağına inandığı insanları yakın arkadaşı olarak belirler.