Deniz tutkunu musunuz ya da vintage hayranı? Keskin Color'ın yeni defter serileri hayatınızı renklendiriyor.

Keskin Color yeni defter serileri ile hayatınıza neşe ve keyif katıyor...

Marine Serisi defterler, deniz temasını kapaklarına taşıyan tasarımları ile dikkat çekiyor. İster günlük tutmak ister tatilde gezdiğiniz birbirinden güzel yerlerde yaşadığınız maceraları kaydetmek için kullanın, Marine Serisi defterler size harika bir yol arkadaşı olacak.













Keskin Color’ın Türk Motifleri serisi ve dışı vintage, içi rengarenk Vintage Chic serisi defterleri de yaz boyunca seyahat notlarını, anılarını yazmak isteyenler ile çalışmaya devam ederken ofisinde masasını renklendirmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor.





