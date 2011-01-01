Bu kadar gürültülü bir şehirde sessizliğe, kısacık bir sessizliğe bile nasıl hasret kaldığımız belli değil. Yeni KIA Niro bende bu konuda umut uyandırıyor.

Evimizin önü otopark, arka kısmı da diğer apartmanın otoparkı. Gecenin bir yarısı gürül gürül motor sesi ile yerinden sıçramak veya sabah azıcık uyumak istiyorum dediğinde evin önünden araç sahiplerini aynı sesle uğurlamak her zaman pek de sempatik gelmiyor. Elektrikli ve benzinli motorlarının uyumu ile hayatımıza giren hibrit mucizesi ise çevre-doğa dostu ve az yakıt tüketiminin ön planda olmasıın yanı sıra bu sessizliği ile de insana umut veriyor.



Direksiyon başına oturduğunda aracı çalıştırıyorsun, sonra derin bir sessizlik... Şaşkınlığın geçince gaza basıp yola çıkabilirsin.







Bana göre oldukça sade ve estetik çizgilere sahip yeni KIA Niro. Bünyesinde birçok önemli donanımı da barındırıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı koltukları ve geri görüş kamerasına sahip dokunmatik multimedya ekranı ile hayatı kolaylaştırırken, sunroof ve göz alıcı alaşım jantları ile de sıra dışı bir şıklık sunuyor. Çok şükür şarj kablolarından da kurtuluyoruz. Niro kullanıcıları kablosuz akıllı telefon şarjı ve elbette 220 V’luk priz girişi ile tüm elektronik aletleri şarj etme imkanı sunuyor.







Güvenlik önemli

Niro, bir dizi gelişmiş aktif güvenlik özelliği ile donatılmış. Otonom acil frenlemeden akıllı hız sabitlemeye kadar dikkatli, kontrol elde ve tetikte olmaya yardımcı olmak için Niro’nun en son teknolojiyle donatılmış olduğunu göreceksiniz. Daha fazla yere ihtiyaç duyduğunuzda, arka koltukları düz olarak katlayabilir ve kabin kapasitesini artırabilirsiniz. Geniş ve ferah bir iç tasarıma sahip. Çeşitli renk alternatifleri mevcut ancak kırmızı metalik ve okyanus mavisi en çok tercih edilenler arasında. Diğer SUV’lara göre biraz daha alçak yapısı bulunan Niro’yu kullanmak, benim gibi şehir içinde çok atraksiyon yapmayı sevmeyen ortalama bir sürücü iseniz, yol tutuşu ile size de güven verecektir.





Tutumlu ötesi bir yakıt tüketimi söz konusu. 1.6 litre benzinli motor ile elektrikli motorun kombinasyonlu çalışması sonucu ortaya çıkan 141PS güç ile Niro, 3.8 litre yakıt tüketiyor.