Dikkat! Baştan çıkarır

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Tam bir stil ikonu kendisi. Yüzde yüz karizmatik, yüzde yüz çekici! Yeni Mercedes CLA 200; sportif ve güçlü tasarımı ile süper bir dört kapılı coupe olarak karşımızda. Üstün sürüş güvenliği, yüksek çekiş gücü ve mükemmel çevikliği ile yaz günlerinde fırtınalar estirmeyi başarıyor!

Yazı: Arzu Sözeri



Test edilecek aracı almak üzere Hadımköy yolundayız. Bu uzun yolun tek güzel yanı Yeni CLA 200 ile dönmek oldu. Bu sefer tam olarak değdi diyebilirim. Rahat, huzurlu, keyifli bir yolculuk olacağını otomobile ilk adımımı attığım an anlamıştım. Beni ilk cezbeden aslında dış tasarımı oldu. Son derece modern bir havaya bürünmüş bu hali. CLA farlardaki aydınlatma modülleri ve led’ ler ‘parlama etkisi yaratacak’ şekilde tasarlanmış...



İç güzellik önemli

CLA’nın dış görünümündeki şıklık, iç tasarımında da devam ediyor. Ön panelde beş adet yuvarlak havalandırma deliği bulunuyor. Yuvarlak havalandırma deliklerinin dış halkalarında kaliteli elektrolitik kaplama kullanılmış. Panoramik açılan tavan ile havanıza hava katıyorsunuz.

