Renginden mi tasarımından mı bilinmez ama meraklı bakışların hedefinde şu sıralar Volkswagen Arteon olduğu kesin.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekci



Acil bir iş için hastane valesine aracı verirken görevli arkadaşın otomobilin yer aldığı dizi ismini ve orada gördüğü uygulamaları sorması ile büyük bir şaşkınlık yaşadığımı itiraf etmeliyim. Volkswagen’in yeni fastback’i, bir spor otomobilin performans ve sürüş dinamiklerini, estetik tasarımla birleştirirken, sunduğu yüksek standart donanımla yeni bir yaşam tarzı vadediyor. Arteon’u sürerken de kendinizi ekstra havalı hissediyorsunuz.



Heyecan verici bir spor otomobilin tasarım öğelerini zarafetle buluşturan Arteon, sanatın üretime yön verdiğinin bir kanıtı olarak göze çarpıyor. Arteon, tasarımındaki detaylar ve çekiciliğiyle sadece otomobil tutkunlarının değil, gören herkesin dikkatini çekiyor. Şöyle ki; otomobile yakıt alırken izin isteyip otomobili inceleyenleri dahi gördüm.



İleri teknolojiye sahip, dört kapılı bir fastback sahibi olmak isteyenler için tasarlanan Arteon son derece dinamik ve zarif dış tasarımının yanında, sunduğu geniş iç hacmi ve konforuyla her yaşam tarzına uygun. Özel yaşamda ve iş hayatında bir otomobilden beklenen farklı özellikleri tek bir otomobilde topluyor.



Aslında birbirine tezat gibi görünen bu özelliklerin bir arada hayat bulduğu otomobil; uzun aks mesafesi, coupe otomobilleri andıran fastback tasarımı ve geniş a��ılan bagaj kapağıyla klasik sedanlardan daha fazla iç alan ve esneklik sunuyor.



Önce dış tasarımı ile tavlıyor. Arteon’un en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri de ön kısmı. Krom detaylara sahip radyatör ızgarasından başlayarak, ön tekerlek çamurluklarının üzerine yayılan geniş kaput üzerinde devam eden V şeklindeki karakteristik hatlar, yeni Arteon’un daha geniş görünmesine katkı sağlıyor. LED farlar ve radyatör ızgarasına entegre LED gündüz sürüş farları standart özellik olarak sunuluyor.







Kalite ve tasarım bir arada

Fastback tasarım, arka kısmında da dikkat çekiyor. Çarpıcı arka kısım, kaslı görünüme sahip ve 20 inç’e kadar janta ev sahipliği yapan arka çamurluklar tam anlamıyla bir spor otomobil tasarımını ortaya koyuyor. Bagaj kapağı ve otomobile yandan bakıldığında önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisiyle çerçevesiz yan camlar, safkan spor otomobil tasarım ruhunu taşıyan ayrıntılardan.



Arteon, fonksiyonelliği ve geniş iç hacmiyle ‘gran turismo’ konseptini adeta yeniden yorumlamış. Arka koltuklardaki geniş diz mesafesi, 563 lt ile 1557 lt arasında değişen bagaj hacmi ise onun ne kadar kullanışlı bir otomobil olduğunu gösteriyor.



İç kısmında ise yeni tasarım dilinin öğeleri dikkat çekiyor. Yüksek kalitede malzeme ve işçiliğin öne çıktığı iç kısımda, zengin krom detaylar ve dekoratif öğeler bulunuyor.



Modern ve şık kokpit, gösterge ve kontrolleriyle teknik açıdan da son derece etkileyici. Diğer özellikleri arasında, 12.3 inçlik boyutlara sahip Dijital Gösterge Paneli Active Info Display, Kolay Açılır/Kapanır Bagaj Kapağı Easy Open/Close, Alcantara/Vienna Deri döşemeye sahip koltuklar, üç renkli ambiyans aydınlatma, LED stop lambalarında yer alan dinamik arka sinyaller ve progresif direksiyon sistemi yer alıyor.







Güçlü ve yenilikçi motorlar

Yeni Arteon, Türkiye’de 2.0 TDI SCR 150 PS DSG, 2.0 TDI SCR 240 PS 4MOTION DSG ve 1.5 TSI ACT 150 PS DSG motor seçenekleri ile satışa sunuluyor. Türkiye’de satışa sunulan tüm motor seçenekleri çift kavramalı şanzıman (DSG) seçeneğiyle alınabiliyor. En güçlü TDI motorda standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi yer alırken, diğer modeller ise önden çekişli olarak alınabiliyor.