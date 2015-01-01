Doğa Koleji Genç Erkek Basketbol Takımı, Fransa’da gerçekleştirilen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda finalde Finlandiya’yı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Ligin başından bu yana en iyi şekilde mücadele eden “potanın doğa harikaları”, 2. kez dünya şampiyonu olarak şampiyonaya adını altın harflerle yazdı. 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonada, Sırbistan takımını yenerek genç erkeklerde şampiyonluk kupasını alan takım, bu kez de final maçında Finlandiya ile karşılaştı. Maçı 81- 69 alan takım, böylece ikinci kez Dünya Liseler Basketbol Şampiyonu unvanını almış oldu.Doğa Koleji CEO’su Bünyamin Çelikten, sporcuları yürekten kutladığını belirterek, “Onlarla gurur duyuyorum. Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurdular. Bugün kalbimiz genç sporcularımızla birlikte attı ve onlar da bizim yüzümüzü güldürdü” dedi.