Ebeveyn rolünüzü koruyarak, çocuklarınızı ve kendinizi yormadan, zaman sıkıntısına sokmadan, yaşamın içinde çeşitli alanlarda gerçekleştirebileceğiniz etkinliklerle onun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. “Kaliteli vakit” geçirmenin tadına bir salyangozun maceralı yolculuğunu gözlemleyerek, yazın iyicene hissedildiği bu günlerde kumsalda birlikte topladığınız doğal nesnelerle bir sahil koleksiyonu oluşturarak varabilirsiniz.
Çocuğunuzla vakit geçirirken birlikte yaptığınız her şeyi anlatmak, onunla birlikte oyunlar oynamak ve oynarken de çevresini sorgulamasını sağlamak çok önemlidir. Ancak çocuğuna sürekli bir şeyler "öğretmek" isteyen ebeveynler olursak öğretmenlerden ne farkımız kalır? Bu nedenle çocuklarınızın hem kas becerilerini hem de sosyal becerilerini destekleyebilmek için bir yandan onlarla "eğlenceli vakit' geçirebileceğiniz, bir yandan da "öğretmen" kimliğine bürünmenize gerek kalmayacak çeşitli etkinlikler ile çocuklarınızı ilkokul 1. sınıfa hazırlayabilir, diğer yandan bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilirsiniz.
Çocukta Temel Gelişim Modülleri
Çocukluk dönemi süresince kazanılan davranış biçimlerinin etkisi tüm yaşam boyunca devam eder. Bu nedenle çocuğun hayatında geçirilen her bir saniye onun yeni beceriler kazanması adına önemli bir fırsattır. Temel gelişim alanlarındaki ilerleme, aşağıdaki becerileri kazanmasında yardımcı olur.
• İletişim
• Karar Verme
• Çevre Bilinci ve Bilinçli Tüketim
• Planlama
• Duygu Yönetimi
• Yaratıcı Düşünme
• Sorumluluk
• İş Birliği
• Liderlik
• Farklılıklara Saygı
• Neden-Sonuç İlişkisi Kurma
• Araştırma
Bilgi Her Yerde!
Evimizde ve çevremizde saklı olan bilgiler var. Peki, çocuğunuza gündelik hayatta bu bilgileri nasıl aktarabilirsiniz? İşte, çocuğunuza nesneleri ya da yaşadığımız olayları kullanarak öğretebileceğiniz bazı kavramlar:
Boyut
Büyük-Orta-Küçük
İnce-Kalın
Uzun-Kısa
Geniş-Dar
Miktar
Az-Çok
Ağır-Hafif
Boş-Dolu
Tek-Çift
Bütün-Yarım
Kalabalık-Tenha
Zaman
Önce-Şimdi-Sonra
Gece-Gündüz
Sabah-Öğle-Akşam
Dün-Bugün-Yarın
Yıl
Mekan
Uzak-Yakın
Önünde-Arkasında
Yukarıda-Aşağıda
İçinde-Dışında
İçeri-Dışarı
Yön
İçeri-Dışarı
Aşağı-Yukarı
Ön-Arka
İleri-Geri
Sağ-Sol
Duyu
Tatlı-Acı
Tuzlu-Ekşi
Sıcak-Soğuk-Ilık
Sert-Yumuşak
Taze-Bayat
Pütürlü-Kaygan
Kokulu-Kokusuz
Sesli-Sessiz
Evimizde ve çevremizde saklı olan bilgiler var. Peki, çocuğunuza gündelik hayatta bu bilgileri nasıl aktarabilirsiniz?