Doğa Koleji olarak 5 yaş grubu çocuğunuzun ilkokula uyumunu kolaylaştıracak, gündelik yaşamınızda rahatlıkla yapabileceğiniz aktiviteler içeren bir kaynak oluşturdu.

Ebeveyn rolünüzü koruyarak, çocuklarınızı ve kendinizi yormadan, zaman sıkıntısına sokmadan, yaşamın içinde çeşitli alanlarda gerçekleştirebileceğiniz etkinliklerle onun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. “Kaliteli vakit” geçirmenin tadına bir salyangozun maceralı yolculuğunu gözlemleyerek, yazın iyicene hissedildiği bu günlerde kumsalda birlikte topladığınız doğal nesnelerle bir sahil koleksiyonu oluşturarak varabilirsiniz.Çocuğunuzla vakit geçirirken birlikte yaptığınız her şeyi anlatmak, onunla birlikte oyunlar oynamak ve oynarken de çevresini sorgulamasını sağlamak çok önemlidir. Ancak çocuğuna sürekli bir şeyler "öğretmek" isteyen ebeveynler olursak öğretmenlerden ne farkımız kalır? Bu nedenle çocuklarınızın hem kas becerilerini hem de sosyal becerilerini destekleyebilmek için bir yandan onlarla "eğlenceli vakit' geçirebileceğiniz, bir yandan da "öğretmen" kimliğine bürünmenize gerek kalmayacak çeşitli etkinlikler ile çocuklarınızı ilkokul 1. sınıfa hazırlayabilir, diğer yandan bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilirsiniz.Çocukluk dönemi süresince kazanılan davranış biçimlerinin etkisi tüm yaşam boyunca devam eder. Bu nedenle çocuğun hayatında geçirilen her bir saniye onun yeni beceriler kazanması adına önemli bir fırsattır. Temel gelişim alanlarındaki ilerleme, aşağıdaki becerileri kazanmasında yardımcı olur.• İletişim• Karar Verme• Çevre Bilinci ve Bilinçli Tüketim• Planlama• Duygu Yönetimi• Yaratıcı Düşünme• Sorumluluk• İş Birliği• Liderlik• Farklılıklara Saygı• Neden-Sonuç İlişkisi Kurma• AraştırmaEvimizde ve çevremizde saklı olan bilgiler var. Peki, çocuğunuza gündelik hayatta bu bilgileri nasıl aktarabilirsiniz? İşte, çocuğunuza nesneleri ya da yaşadığımız olayları kullanarak öğretebileceğiniz bazı kavramlar:Büyük-Orta-Küçükİnce-KalınUzun-KısaGeniş-DarAz-ÇokAğır-HafifBoş-DoluTek-ÇiftBütün-YarımKalabalık-TenhaÖnce-Şimdi-SonraGece-GündüzSabah-Öğle-AkşamDün-Bugün-YarınYılUzak-YakınÖnünde-ArkasındaYukarıda-Aşağıdaİçinde-Dışındaİçeri-Dışarıİçeri-DışarıAşağı-YukarıÖn-Arkaİleri-GeriSağ-SolTatlı-AcıTuzlu-EkşiSıcak-Soğuk-IlıkSert-YumuşakTaze-BayatPütürlü-KayganKokulu-KokusuzSesli-SessizEvimizde ve çevremizde saklı olan bilgiler var. Peki, çocuğunuza gündelik hayatta bu bilgileri nasıl aktarabilirsiniz?