Türkiye’nin, geleceğin teknolojisi “M2M” D donanıma sahip “ilk” okulu açıldı.

- Doğa Okulları Ataşehir Bilim Kampüsü, Turkcell teknolojisiyle “akıllı okul”a dönüştürüldü. Proje kapsamında okulda öğrencilerin hem yeni teknolojileri bizzat deneyimlemesi hem de basit kodlar yazmayı öğrenmeleri sağlanıyor.

- Kampüste bulunan akıllı sınıfta klima, perde, lambalar ve kamera sistemi mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Üç boyutlu gözlükler ve 3D yazıcı sayesinde öğrencilerin teknolojiyle ilişkisinin geliştirilmesi hedeflenirken, Sphero Parkuru da eğitim alanına eğlenceyi taşıyor.

- Kampüste ayrıca Turkcell Maker Lab de kuruldu. Bu laboratuvarda, Turkcell’in Geleceği Yazanlar projesi kapsamında öğrencilere programlama ve “maker” eğitimleri veriliyor.



- Kümes, Sera, Sınıf, Akvaryum ve Kamera uygulamaları, Akıllı Sınıf’ta bulunan Smart TV için Turkcell tarafından geliştirilen web uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

- Doğa Okulları Akıllı Okul projesinde aynı zamanda elektrik tüketiminden tasarruf için Turkcell’in Akıllı Sayaç teknolojisi de kullanılıyor. Turkcell Akıllı Sayaç çözümünün okul içinde sınıf ve laboratuvar gibi çeşitli noktalara konumlandırılması anlık, günlük, haftalık ve aylık elektrik tüketimlerinin kontrol altında tutulmasını sağlıyor.



- Kampüs çerisinde belirlenen noktalarda öğrenci, öğretmen ve velilere anlık bilgilendirme ve duyuru yapmak amacıyla beacon cihazları yerleştirildi. Bu sayede bilgi aktarımı çok daha hızlı ve teknolojik seviyeye çıkarılmış oldu.



Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, konuyla ilgili açıklamasında Doğa Okulları ile yaptıkları işbirliğini şöyle değerlendirdi: “Turkcell olarak daima inovasyonla kalkınma modeline inanıyoruz ve müşterilerimize en son teknolojileri sunmak için canla başla çalışıyoruz. Bugün bir ilke daha imza atıyor ve geleceğin eğitim anlayışını Doğa Okulları ile birlikte ülkemize taşıyoruz. Türkiye’nin ilk akıllı okulunun Turkcell teknolojisiyle hayata geçmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. İnovasyon ruhunun temelinde küçük yaştan itibaren teknolojiyle barışık, bu alanda yetkinleşmiş, yaratıcılık alanları zenginleştirilmiş nesiller yetiştirilmesi yatıyor. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde uygulandığını gördüğümüz ve ülkemiz için hayalini kurduğumuz teknolojiye dayalı eğitim anlayışı bu proje ile gerçek oldu. Benzer örneklerin en kısa sürede çoğalmasını ve Türkiye çapında yaygınlaşmasını diliyoruz. Teknolojiyi tüketen değil üreten bir ülke olmak istiyorsak akıllı okullara ihtiyacımız var. Bu okullardan mezun olacak gençlerimiz, Türkiye’nin geleceği için hazine değerinde olacak.”



