Dolmabahçe Sarayı'na "Mükemmellik Sertifikası"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar'a bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar arasında geçen yıl yaklaşık bir milyon kişiyi ağırlayan Dolmabahçe Sarayı, TripAdvisor'daki gezgin değerlendirmeleri sonucunda "Mükemmellik Sertifikası" aldı.Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin yorum ve değerlendirmeleriyle "mükemmel" olarak derecelendirilen müze ve mekanları ödüllendiren online seyahat sitesi, tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı'nı da ödüle değer buldu.Mükemmellik Sertifikası'nı almaya hak kazanan mekanları belirlemek için, kullanıcılar tarafından oluşturulan çeşitli içerikleri temel alan özel bir algoritma kullanan internet sitesi, gezginlerin son 12 aydaki yorum ve görüşlerinin kalitesi, sayısı ve güncelliği ile işletmenin sitedeki popülerlik göstergesinde kalma süresini ve sıralamasını dikkate alıyor.Bir müze veya mekanın bu sertifikayı alabilmesi için TripAdvisor yıldız derecelendirmesinin en az beş üzerinden dört olması, minimum yorum sayısına ulaşmış ve en az 12 aydır listeleniyor olması gerekiyor. Sertifika, yalnızca küresel ölçekte başarılı müze ve mekanlara veriliyor. (AA)