Dövme yaptırmak son zamanlarda iyice yükselen bir trend. Peki, dövme yaptırmak ya da yaptırdığınız dövmeyi sildirmek zararlı mı? Dövme yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz?





Trendler, gençlik rüzgarı, sevgilinize sevginizi gösterme şekli... Tarihi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan dövme, günümüzde de meraklısı giderek artan bir akım olmaya devam ediyor.Verde Sağlıklı Yaşam Enstitüsü’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin dövmelerin ileride pişmanlıklara yol açabileceğini; hijyenik şartlarda çalışılmayan yerlerde yapılan dövmelerin ciltte birtakım sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.Dr. Çekin, “Dövmeler iğne ile deri altına yapılan boya enjeksiyonu. Kalıcı makyaj da bir çeşit dövmedir, sadece kullanılan boyalar farklıdır. Dövme boyalarına karşı gelişen alerjik reaksiyonlar çok sık görülebiliyor. Boyaya bağlı reaksiyonlar dövme yapımından hemen sonra olabildiği gibi yıllar içinde de gelişebiliyor. Günümüzde dövmeler yapılırken metal tuzlar (oksitler, sülfitler) ve uygulamanın tutması için plastik bileşiklerden organik boyalardan oluşan karışımlar kullanılabilmektedir. Avrupa Birliği’nin risk değerlendirilmesinde Avrupa ülkelerinde kullanılan boyaların kozmetik kullanım için onay almadığı veya bir kısmının karsinojen (kanserojen) olabileceği belirtilmektedir” dedi.Kronik alerji hastalığı, sedef hastalığı, ya da herhangi bir deri hastalığı olanlara dövme kesinlikle önerilmiyor. Yara izi, ben ve birtakım izleri kapattırmak için dövme yaptırılması da onaylanmıyor çünkü bende oluşabilecek herhangi bir değişikliğin dövmenin kapatmasından dolayı takibinin yapılması zorlaşıyor. Vücudun görünen bir yerine yaptırılan dövmeden, bazen aile baskısı, bazen de ayrılık gibi nedenlerle ve pişmanlıklarla kişi bir an önce kurtulmak istiyor. Dövme sildirme işlemi bu sebeplerden dolayı bir hayli yaygınlaşmış durumda.Özellikle sarı, yeşil, mavi renkler zor siliniyor. Siyah renk boyalar daha kolay silinebiliyor. Yeni yapılmış dövmelerde silinme çok kolay olmuyor. Tıbbi bir işlem olan dövme sildirme işleminin uzman doktor kontrolünde yapılması ise büyük önem taşıyor.