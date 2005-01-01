Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Sefada Entertainment işbirliğiyle düzenlenen, dünyanın en kapsamlı futbol koleksiyonunu futbolseverlerle buluşturan GOAL! Sergisi’nin açılış daveti, 11 Mart’ta yapıldı.

Davette Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yanı sıra efsane futbolcular ile iş ve sanat dünyasından futbolseverler bir araya geldi. Serginin açılış davetine Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Ali Gültiken, Tümer Metin ve Kerem İnan gibi efsane futbolcular, spor spikerliğinin efsane ismi Halit Kıvanç, Şansal Büyüka, teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar da katıldı.

Dünya üzerindeki bilinen ilk futbol topundan Maradona ve Pele’nin giydiği imzalı formalara, Liverpool’un efsane kaptanı Steven Gerrard’ın İstanbul’da oynanan 2005 Şampiyon Ligi Finali’nde giydiği imzalı krampondan Roberto Baggio’nun attığı 200. gol anısına üretilen özel şapkaya kadar pek çok nadide eserin yer aldığı GOAL! Sergisi, 2 Mart-5 Haziran tarihleri arasında tüm futbolseverleri Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde.

