Dünya standartlarında eğitim

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Mektebim Koleji, sınav öncesi ve sınav sonrası öğrenciye bireysel destek sağlıyor.

10 bine yakın öğrencisi ve 27 kampüste 63 okuluyla Mektebim Koleji, çağdaş ve modern eğitim ortamlarında en son teknolojileri kullanarak öğrencilerine dünya standartlarında eğitim imkanı sunmaya devam ediyor. Kalıcı öğrenmeye uygun fiziki ortamları, yabancı dil eğitimi ve özgün eğitim modelleriyle anaokulundan liseye kadar her kademede eğitim veren Mektebim Koleji, Başarı Arttırma Merkezleri ve Öğrenci Koçluğu çalışmalarıyla sınav öncesi ve sonrası öğrencilerine bireysel destek sağlıyor. TEOG Coaching ile öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik ‘Tercih yapacak AİLE’, ‘TEOG sınavına girecek AİLE’, ‘Anne-baba bugün kaç soru çözdünüz?’, ‘Sınav döneminde AİLE’, ‘TEOG Sınav Sistemi’ seminerlerini gerçekleştiren Mektebim Koleji Başarı Arttırma Merkezi, sınav sonrasında da tercihlere yönelik seminerler, aile mektupları ve atölye çalışmalarıyla destek veriyor. Öğrencileri bireysel olarak yıl boyunca takip eden ve envanterler uygulayarak var olan durumlarını ortaya çıkaran Başarı Arttırma Merkezi, sınava yönelik çalışmalarıyla veli-öğretmen iş birliği içerisinde öğrenciyi destekliyor.