Dünyanın ucundaki gizemli çukur

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde aniden ortaya çıkan gizemli çukur herkesi şaşırtıyor.

Bilim insanları, Sibirya'nın "Dünyanın Ucu" olarak adlandırılan bölgesindeki "devasa çukur"un, küresel ısınma sonucu oluştuğunu düşünüyor.



İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin, Rus Siberian Times Gazetesi'ne dayanarak verdiği haberinde, bilim insanlarından oluşturulan ekip bu alışılmadık ve nadir görülen coğrafi şekli incelemek için bölgeye hareket ettikleri belirtildi.



Habere göre, bilimsel araştırma ekibi gaz açısından zengin olan Sibirya'nın kuzeyindeki bölgeye devasa yarığı incelemek için hareket den uzmanlar, bu gizemli çukurun genişliğinin yaklaşık 80 metre olduğu söylüyor.



RUS UZMANLAR: KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ

Çeşitli teoriler olsa da "dünyanın ucu" olarak adlandırılan Yamal Yarımadası'nda ortaya çıkan bu yarığın birdenbire ortaya çıkmasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Rus uzmanlara göre, küresel ısınma sonucu yer altındaki gazlar ısınarak, şampanya patlamasına benzer bir etki yaratmış olabilir.



Kuzey Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki kraterin çevresindeki koyu renkli dairenin yanma sonucu oluşmuş olabileceğini belirten uzmanlar, bölgeden toprak, su ve hava örnekleri alıp kesin sebebi belirlemeye çalışacak. Uzmanlara Rusya Afet Bakanlığı'ndan uzmanlar da ekibe eşlik ediyor.



BAKANLIK: KESİNLİKLE METEOR ÇARPMASI DEĞİL

Afet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu oluşuma kesinlikle meteor çarpması sebep olmadı. Kuzey kutbu bilimsel araştırma merkezinden uzman Anna Kurchatova'ya göre ise devasa çukur küresel ısınmanın etkisiyle tuz ve gazların karışımı sonucu oluşan suyun patlaması sonucu meydana gelmiş olabilir.



Bu bölgenin 10 bin yıl önce deniz olduğunu anımsatan bilim insanlarına göre, buzun içinde birikmiş olan gaz yerin altında kumla ve tuzla karışmış olabilir. Giderek etkisini hissetiren küresel ısınma buzu eritmiş olabilir ve açığa çıkan gaz, tıpkı şampanya mantarının şişeden fırlaması gibi bir patlamaya neden olmuş olabilir.



Olaya ilişkin önemli bir not da, Yamal Yarımadası Rusya'nın Avrupa'ya gaz sağlayan ana üretim bölgesi olarak konumlanmış durumda.



(DHA)