Eğlenceli, renkli, ekonomik

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Bir otomobil hem rengiyle hem görünümüyle hem de iç tasarımıyla trendi olursa, biz kadınlara da ona hayran olmak düşer. Ford Fiesta, kalp çarptıran cinsten bir güzel!