Bir otomobil hem rengiyle hem görünümüyle hem de iç tasarımıyla trendi olursa, biz kadınlara da ona hayran olmak düşer. Ford Fiesta, kalp çarptıran cinsten bir güzel!
Yazı: Arzu Sözeri
Sizin de dikkatinizi mutlaka çekiyordur. Artık otomobiller renk renk. Bu canlı renkler insanın içine enerji dolduruyor resmen. Ülkemizde hala en çok tercih edilen renkler beyaz, gri, siyah olsa da kırmızı, turuncu, mavi, yeşil gibi canlı renklerin yanı sıra eskilerin demode dediği kahverengi de yükselişe geçen tonlar arasında. Bu ay denediğim Ford Fiesta’nın da değişik bir hikayesi var. Küçük sınıftaki şık tasarım ve özel renk seçenekleri ile dikkat çeken modelin ‘elektrik kırmızısı’ renginin doğuşu bir oje renginden geliyor... Yaşasın kadın dokunuşları!