1983Beyoğlu Çikolata & Kahve'nin çikolataları ile tatlı bir bayram...

Katkı maddesi içermeyen el yapımı Beyoğlu kırma çikolataları ve içleri frambuaz, karamel, fındık dolgulu drajeler bayram geleneğini günümüze taşıyor. Bayramın geleneksel lezzeti olan bitter ve sütlü çikolatalı Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumlar ise damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Birinci sınıf kakao ile üretilen çikolatalar, farklı gramaj alternatifleri ile şık kutularda satışa sunuluyor. Zarif kutularının içerisindeki yine el yapımı pralinler ise birbirinden farklı form ve lezzetleriyle bayramınıza çocuksu bir neşe katıyor.



