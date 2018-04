Elele ile fotoğraflarınızı paylaşmayı unutmayın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Elele ile keyif anlarınızı Instagram'da #eleledergisi hashtag'iyle paylaşmayı unutmayın.

Elele ile çektiğiniz keyif anlarınızı Instagram'da paylaşırken #eleledergisi hashtag'ini kullanmayı unutmayın. Her ay en çok like alan kişiye bir sürprizimiz var. Ekim ayı fotoğrafıyla en çok like alan kişi Estte Lauder Modern Muse kazanacak!



* Yarışmanın sonuçları 3 Kasım tarihinde Elele'nin Instagram hesabından duyurulacaktır.