Elele Mart sayısının kapağında son günlerde çok konuşulan bir isim; Seren Serengil var.

Seren Serengil hiç olmadığı kadar şeffaf açıklamalarıyla şaşırtacak!

Çok cool Boran Kuzum ve Ezber bozan güzelliğiyle Ceren Moray da Elele sayfalarında. 8 Mart Kadınlar Günü için #kimnedersedesin bildiğini okuyan 6 güçlü kadın da bu ay Elele için kamera karşısına geçti. Ayta Sözeri, Özlem Ahıakın, Füsun Demirel, Ayşe Tolga, Pelin Öztekin, Ceylan Ertem ile çok özel bir çekim mart sayısının en çok konuşulacaklarından...

Ve bir de sürpriz: ‘Hayata Dair Cevaplar' kitabı Elele ile herkese hediye.



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