Elele şubata 'sevgi' dolu bir başlangıç yapıyor.

Severek izlediğimiz Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arzu'su Tülin Özen, tüm canayakınlığı ve samimiyetiyle kapaktan göz kırparken, ünlü çiftlerin, ikonik çiftlerin fotoğraflarını yeniden yorumladığı Sevgililer Günü prodüksiyonu, gerçek aşkın varlığına insanı inandırmaya yetiyor ve umut veriyor. Müzik dünyasının çılgın kızı Pamela ise arabeske yeni bir yorum getirdiği albümünü anlatıyor. İndirimden kaçırmamanız gereken kıyafetler, yüzlerce alternatif ile derginin stil sayfalarında! 'Ne alacağım?' derdine harika alternatifler sunan Sevgililer Günü eki, ayın sürprizi! 3 farklı kapak seçeneğiyle sunulan defterler ise derginin dolu dolu içeriğinin bonusu olarak seçiminizi bekliyor...

