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Elele'nin Ağustos sayısı çıktı!

Elele'nin yeni sayısı bayilerde!
Derginin kapağında Demet Akalın Kurt var. Akalın, son albümü Rekor'u ve kızı Hira'yı anlattı. Bu çok özel röportajı kaçırmayın! İşte dergide yer alan konulardan bazıları:
• Plajdan geceye güzellik ve moda önerileri
• Sezonun hit parçası sandaletler
• Tarzınıza en uygun güneş gözlükleri
• Stil: Merve Büyüksaraç'ın gardırobu
• Röportaj: Gökhan Keser
• İlişki: Uzun bir soluklu ilişkiden çıkanlara: Hayata dönüş bileti!
• Seks: Yatakta yapılan 10 büyük hata

Ayrıca herkese hediye kitap: Pucca- Aşk: Kayıp Aranıyor
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