Elele'nin Ağustos sayısı çıktı!

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Elele'nin yeni sayısı bayilerde!

Derginin kapağında Demet Akalın Kurt var. Akalın, son albümü Rekor'u ve kızı Hira'yı anlattı. Bu çok özel röportajı kaçırmayın! İşte dergide yer alan konulardan bazıları:

• Plajdan geceye güzellik ve moda önerileri

• Sezonun hit parçası sandaletler

• Tarzınıza en uygun güneş gözlükleri

• Stil: Merve Büyüksaraç'ın gardırobu

• Röportaj: Gökhan Keser

• İlişki: Uzun bir soluklu ilişkiden çıkanlara: Hayata dönüş bileti!

• Seks: Yatakta yapılan 10 büyük hata



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