Derginin kapağında Demet Akalın Kurt var. Akalın, son albümü Rekor'u ve kızı Hira'yı anlattı. Bu çok özel röportajı kaçırmayın! İşte dergide yer alan konulardan bazıları:
• Plajdan geceye güzellik ve moda önerileri
• Sezonun hit parçası sandaletler
• Tarzınıza en uygun güneş gözlükleri
• Stil: Merve Büyüksaraç'ın gardırobu
• Röportaj: Gökhan Keser
• İlişki: Uzun bir soluklu ilişkiden çıkanlara: Hayata dönüş bileti!
• Seks: Yatakta yapılan 10 büyük hata
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