menu

close

menu

close

menu

close

Elele'nin ağustos sayısı çıktı!

Elele'nin ağustos sayısı bayilerde! Kapağımızda Demet Özdemir var...

Elele'nin ağustos sayısı bayilerdeki yerini aldı. Kapağımızda Demet Özdemir var... Hayranları 'Demet olmadan asla' yapamıyor. O, bu hızla gelen şöhreti fazlasıyla 'cool' karşılıyor. Elele'nin okurlarına armağanı ise; 'Yeşil Sebze ve Meyvelerle Yenilenme İçecekleri' ve 'Kırmızı Sebze ve Meyvelerle Gençlik İksirleri' kitapları...
İşte yeni sayımızda yer alan başlıklardan bazıları;

  • Yeni jenerasyonun en çok konuşulan isimlerinden biri o! Demet Özdemir ile çılgın kalabalıktan uzakta bir gün geçirdik...
  • Tatlı İntikam dizisinin yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç'ı Arnavutköy'ün nostaljik sokakları eşliğinde keşfedin.
  • Pek çok takipçisinin her an izlemede kaldığı Hande Erçel güzellik ve stil sırlarıyla bu ay yakın markajımızda...
  • Kısa sürede güzel ve bakımlı görünmenin sırları
  • Yılın yükselen saç trendi; örgü
  • Çok yeni bir gündemle karşı karşıyayız; korkuyoruz ve bunda da çok haklıyız. Peki korkunun esiri olmadan nasıl toparlanıp, dengede kalacağız? 
  • Güzden önce son çıkış: 350 stil ve güzellik önerisi
  • Şimdiki aşklar çok dijital: Artık internet ilişkilere de zemin hazırlıyor. Nasıl mı?
  • Yeni nesilden umutsuz muyuz? Asla! Bu ülkenin çok akıllı, çok ileri görüşlü, çok çalışkan, azimli ve başarılı gençleri var. Onların hikayelerine ortak olduk.
  • Yazarlarımız; Özlem Denizmen, Kürşat Başar, Yonca Tokbaş, Oben Budak ve Şebnem Burcuoğlu'nun yazıları ve dahası ağustos sayımızda...
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler