Elele'nin ağustos sayısı bayilerdeki yerini aldı. Kapağımızda Demet Özdemir var... Hayranları 'Demet olmadan asla' yapamıyor. O, bu hızla gelen şöhreti fazlasıyla 'cool' karşılıyor. Elele'nin okurlarına armağanı ise; 'Yeşil Sebze ve Meyvelerle Yenilenme İçecekleri' ve 'Kırmızı Sebze ve Meyvelerle Gençlik İksirleri' kitapları...
İşte yeni sayımızda yer alan başlıklardan bazıları;
- Yeni jenerasyonun en çok konuşulan isimlerinden biri o! Demet Özdemir ile çılgın kalabalıktan uzakta bir gün geçirdik...
- Tatlı İntikam dizisinin yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç'ı Arnavutköy'ün nostaljik sokakları eşliğinde keşfedin.
- Pek çok takipçisinin her an izlemede kaldığı Hande Erçel güzellik ve stil sırlarıyla bu ay yakın markajımızda...
- Kısa sürede güzel ve bakımlı görünmenin sırları
- Yılın yükselen saç trendi; örgü
- Çok yeni bir gündemle karşı karşıyayız; korkuyoruz ve bunda da çok haklıyız. Peki korkunun esiri olmadan nasıl toparlanıp, dengede kalacağız?
- Güzden önce son çıkış: 350 stil ve güzellik önerisi
- Şimdiki aşklar çok dijital: Artık internet ilişkilere de zemin hazırlıyor. Nasıl mı?
- Yeni nesilden umutsuz muyuz? Asla! Bu ülkenin çok akıllı, çok ileri görüşlü, çok çalışkan, azimli ve başarılı gençleri var. Onların hikayelerine ortak olduk.
- Yazarlarımız; Özlem Denizmen, Kürşat Başar, Yonca Tokbaş, Oben Budak ve Şebnem Burcuoğlu'nun yazıları ve dahası ağustos sayımızda...