Elele'nin ağustos sayısı bayilerde! Kapağımızda Demet Özdemir var...

Elele'nin ağustos sayısı bayilerdeki yerini aldı. Kapağımızda Demet Özdemir var... Hayranları 'Demet olmadan asla' yapamıyor. O, bu hızla gelen şöhreti fazlasıyla 'cool' karşılıyor. Elele'nin okurlarına armağanı ise; 'Yeşil Sebze ve Meyvelerle Yenilenme İçecekleri' ve 'Kırmızı Sebze ve Meyvelerle Gençlik İksirleri' kitapları...

İşte yeni sayımızda yer alan başlıklardan bazıları;