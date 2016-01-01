Aralık 2016 kapağımızda sıcak ve enerjisi yüksek bir isim var!

Duruşu ve ışığıyla ilham veren Ceyda Düvenci aralık sayımızda. Bu özel röportajın yanında yılın son sayısında sizin birçok sürprizimiz de var! Hande Kazanova’nın kaleme aldığı 2017 Astroloji kitabı da bunlardan biri! 2017'de en şanslı bunç hangisi olacak, aşk hayatınızda ne gibi gelişmeler yaşanacak, para durumunuz nasıl görünüyor? Yanıtlar, bu kitapta!

Ayrıca sevdikleriniz için hediye seçmeden önce mutlaka göz atamanız gereken Yılbaşı Alışveriş Rehberi de Elele ile birlikte hediye. Her bütçeye ve zevke göre öneriler bu ekte!

Yeni sayımızda yer alan konulardan bazıları ise şöyle:

- Moda: Cüretkar kış

- Stil: Sweatshirt’ler gündüzden geceye geçiş yaptılar

- İlişki: Çift karakterli adamlar

- Güzellik: Güzellik malzemelerinin ömrü ne kadar?

- Röportaj: Orijinal versiyonu ile Murat Dalkılıç

- #encoolparti: Yasemin Mori-Fatma Turgut-Ozan Dolunay-Umut Eker-Fidan Martinoviç

