Elele'nin Aralık sayısı çıktı!

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Aralık 2015 sayısı bayilerde!

Elele yeni yıla hazır! Stilinize katkıda bulunacak yeni sezonun hit parçaları, ilham kaynaklarını anlatan ünlü isimler, yılbaşında kutlama yapmak için ideal bir adres olan Milano, karizmatik ve cool oyuncu Buğra Gülsoy'un hayatına dair pek çok detay ve yeni keşiflerimiz Cem Belevi, Uğur Kural, Kanat Heparı… Hepsi yeni sayıda.

Kapağımızda ise Poyraz Karayel dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu var.

Hande Kazanova'nın yorumladığı 'astroloji eki' ise ayın sürpriz bonuslarından. Yeni yıla güzel başlangıçlar yapmak için senenin son ayında yine Elele'de kalın!