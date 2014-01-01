Elele'nin Ekim sayısı çıktı!

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Yeni sayı bayilerde!

Elele'nin Ekim 2014 kapağında Nihat Odabaşı imzasıyla Gülben Ergen var. Geçtiğimiz hafta sonu Erhan Çelik'le evlenen ve "Aile olmayı seçtik" diyen Gülben Ergen, aşkın tanımını, yeni sezon planlarını, en yeni heyecanlarını ve kararlarını Elele için anlattı. Yeni sayıda ayrıca sezon modasına dair ipuçları, makyaj trendleri, ilişki tüyoları da sizi bekliyor. "Kara Para Aşk" dizisinin Nilüfer'i Bestemsu Özdemir'in gardırobunu keşfe çıktık; dizisi, tiyatrosu ve filmiyle bu sezon yıldızlaşacak Şükrü Özyıldız'ı daha yakından tanıdık! Ayrıca herkese bir de hediyemiz var: Gökkuşağı renklerinde defter! Ekim sayısını kaçırmayın! Keyifli okumalar:)









