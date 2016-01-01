Yeni sayımız bayilerde! Kapağımızda Hande Doğandemir var!

Elele'nin Eylül 2016 sayısı bayilerdeki yerini aldı. Kapağımızda güçlü enerjisi, doğal yeteneği ile çok özel bir kadın var: Hande Doğandemir. "Oyunculukla birlikte elbette hayat biçiminiz değişiyor ama özünde kim ve nasıl olduğunuzu korumak sizin tercihiniz" diyen Doğandemir'i Elele için Serhat Hayri fotoğrafladı...



İşte yeni sayımızda yer alan başlıklardan bazıları...

Moda ve Güzellik: Taze taze yeni sezon önerileri

Meriç Aral'ı yakından tanımanın tam zamanı!

Bakım: Cilde yaz sonrası destek

#NoMakeup: 'No makeup' deme doğallığına ve cesaretine sahip beş ünlüyle bir araya geldik

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