Elele'nin haziran sayısı çıktı!

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Yeni sayı bayilerde! Yine dolu dolu! Yine çok renkli!

Elele'nin Haziran sayısını kaçırmayın! Kapağında Hadise'nin yer aldığı sayıda neler mi var? İşte konu başlıklarından bazıları...



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