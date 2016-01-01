Yeni sayımız bayilerde yerini aldı!

Kasım 2016 kapağımızda çok özel bir isim var! Müzik hayatında 20. yılını 'Rakipsiz' adını verdiği yeni albümüyle kutlayan Demet Akalın, hem özel fotoğrafları hem de içten açıklamalarıyla yeni sayımızda. Sakın kaçırmayın.



İşte yeni sayımızda yer alan başlıklardan bazıları…

- Moda: Kışa hazırız

- Stil: Sezonun favori renkleri pastel tonları

- İlişki: Doğru kişiyi bulmanın bilimsel yolları

- Seks: Ten uyumu bağımlılık yapabiliyor

- Güzellik: Besleyici Yağlar

- Röportaj: Kiralık Aşk'ın yeni yakışıklısı Seçkin Özdemir

- Yaratıcı-Yetenekli-Yakışıklı adamlar: Metin Hara-Gürkan Günaydın-Efe Conker-Doğu Yücel-Oytun Berktan





