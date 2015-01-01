Elele'nin Mart 2015 sayısı çıktı!

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Kadınlar Günü Özel Sayısı'nı kaçırmayın!

Elele'nin Mart 2015 sayısı bayiilerde yerini aldı. Kapağında Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı sayıda çok özel konular ve sezon trenlerine dair birçok öneri buluyor. Derginin okurlarına hediyesi ise "Gençlik ve Güzellik Formülleri" kitapçığı...



İşte Elele'de yer alan konulardan bazıları...



* Kadınlar Günü Özel: 7 güzel adamla bir araya geldik, kadınları konuştuk!

Levent Üzümcü, Metin Fadıllıoğlu, Ertuğrul Özkök, Aytuğ Kolonkaya, Özgür Masur, Cenk Akyol, Aret Vartanyan

* Bahar trendleri: Tek omuz, Çizgi, Pudra, Minimal Etki, 70'lere yolculuk, Jean

* Burçin Terzioğlu: " Kariyerimi de yaparım, aşkımı da yaşarım"

* Gerçek yaşam: "Hamileyken HIV pozitif olduğumu öğrendim"

* 2015 İlkbahar/Yaz Makyaj trendleri

* Yağmur Tanrısevsin'den güzellik sırlarını öğrendik!

* Röportaj: Sercan Badur