Elele mart sayısında baharı rengarenk karşılıyor.

Kapakta şimdilerde Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde hayat verdiği Prenses Farya karakteri ile izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah var.

Hollywood yıldızlarının ışığını taşıyan Abdullah, içten açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Ayrıca Gökçe Bahadır’ın Alican Yücesoy ile bu ay içerisinde vizyonda olacak filmleri Aşk Uykusu’nu anlattıkları röportaj özel karelerle derginin yeni sayısında.

Yeni sezonun olmazları, güzellik ve bakım sırları da mart sayısının dikkat çekenleri arasında.

Elele’nin bu ay okurlarına bir de sürprizi var: ‘40’ında 20 gibi Görün’ kitabı dergiyle birlikte ücretsiz. Bu özel hediyede güzellik sırlarının yanı sıra psikoloji ve beslenme için de öneriler var.

Yeni sayısı ile Elele Dergisi bayide. Kaçırmayın...

