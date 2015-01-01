Elele'nin Mayıs sayısı çıktı!

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Elele'nin yeni sayısı bayilerde!

Elele'nin Mayıs 2015 kapağındaki isim Ezgi Mola. "Kocan Kadar Konuş" ile hepimizi kahkahalara boğan Ezgi Mola, şüphesiz son dönemin en iyi oyuncularından... Ve emin olun kimseye benzemiyor! Elele'nin okurlarına hediyesi ise Özge Ulusoy'dan "Güzelim, Güzelsin, Güzel" kitabı! Kaçırmayın!



İşte dergide yer alan konulardan bazıları...

• Karizmatik güzel Hande Doğandemir'in güzellik ve bakım sırları

• 'Acil Aşk Aranıyor'un Sinan'ı Serhat Teoman'la röportaj

• Taze ve etkileyici bir görünüm için ihtiyacınız olan güzellik tüyoları

• Renkli ve eğlenceli bir stilin kilit parçaları

• Yaz trendleri

• Beslenme ve egzersiz önerileri