Baharın tüm renkleri ve kokusu bu ay Elele sayfalarından taşıyor.

Yeni sezonun rengarenk trendleri, yetenekleri boyunu çoktan aşmış bir isimle, Tuba Ünsal'la yeniden anlam buluyor. Bahar yağmurunu mutlu olmak adına fırsata çeviren altı genç oyuncu ise, geleceğe dair umut veriyor; Gözde Türkpençe, Cem Yiğit Üzümoğlu, Merve Çağıran, Sertan Erkaçan, Recep Güneysu, Ece Çeşmioğlu keşfedilmeyi hak eden isimler. Payitaht dizisinin yükselen yıldızı Ezgi Eyüboğlu, aynı anda sade ve güzel olabilmenin sırlarını paylaşıyor. 'Yaza az kaldı, forma girme zamanı' diyenler için de bir sürprizimiz var; '20 Uzmandan 20 Diyet' kitabı tüm okurlara hediye.



