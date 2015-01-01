Elele'nin Nisan sayısı çıktı!

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Elele'nin yeni sayısı bayilerde!

Elele'nin Nisan 2015 kapağındaki isim Şükran Ovalı. 'Şeref Meselesi' dizisinde canlandırdığı mahallenin 'harbi' vicdanlı kızı karakteriyle oyunculuğuna övgüler yağdırılan Şükran Ovalı "Hatalar beni gerçeğe yakınlaştırıyor" diyor. Elele'nin okurlarına hediyesi ise "Yaza Hazırlayan 40 Diyet" kitabı! Kaçırmayın!



İşte dergide yer alan konulardan bazıları...

• 'Kiraz Mevsimi'nin Ayaz'ı Serkan Çayoğlu mercek altında!

• 'Senden Bana Kalan' için birlikte kamera karşısına geçen Ekin Koç ve Neslihan Atagül ile çok özel!

• Ayşe Tolga'nın stili

• MBFWI'den geriye kalanlar

• Trend: Pastel renkler, çizgiler, trençkotlar

• Dosya: Eğitim-Erken Kayıt Dönemi

