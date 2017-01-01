Elele Dergisi 2017'yi her şeye inat 'umut' ile karşılıyor.

Ocak sayısında, sadeliği ve cool'luğu ile son yılların ekranlara damgasını vuran etkileyici ismi Yasemin Allen kendini tüm içtenliği ile deşifre ederken Sercan Badur yüksek ritmini ortaya koyuyor. Ayşe Kulin, Altan Gördüm, Leman Sam, Nebil Özgentürk, Gül Ağış, Harun Tekin gibi duyarlı isimler ise son dönemde yaşadığımız toplumsal sorunlara değinerek çözüm yolları arıyor… Modadan güzelliğe kış dönemini modunuz en yüksek şekilde geçirmenize yardımcı olacak tüyolar ise satır aralarında gizli.



Bu yıl gün gün neler olacağını merak ediyorsanız ve astrolojiye ilginiz varsa, büyük bir sürpriz sizi bekliyor; 2017 Astroloji Günlüğü rehberi kitabı, derginin hediyesi.



18 Ocak'ta ise heyecanlı bekleyiş artık sona eriyor. Elele Avon Kadın Ödülleri sahiplerini buluyor. Elele.com.tr'den gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz. Hayatın temposunu yakalamak için siz de bu ay mutlaka bir Elele alın.



