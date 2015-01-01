Elele'nin yeni sayısı çıktı!

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Elele'nin Ağustos sayısı bayilerde!

Kapağında Demet Akalın'ın olduğu Elele'nin Ağustos sayısı yine dopdolu...



Demet Akalın'ın çok özel fotoğraflarının yanı sıra harika bir röportajı da sizleri bekliyor.



Modayı yakından takip edenler için sezonun 485 olmazsa olmaz parçası, güzellik ve saç bakımının püf noktaları, Duygu Yetiş'in bakım sırları, Arda Türkmen, Aydın Boysan, Can Bonomo, Ece Ege, Bennu Gerede ve Elif Şafak'tan hayatı sıfırlama yöntemleri ve dahası Elele'nin Ağustos 2015 sayısında.



Elele'nin okurlarına hediyesi ise; "21 Gün Mucizesi" adlı kitap. Kaçırmayın...

