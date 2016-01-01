Mayıs
ayına Bade İşcil'in pozitif enerjisi ile giriyoruz. Ünlü kardeşler ise
radarımızda! Ayın yakışıklısı Rıza Kocaoğlu'nu ilk kez bu kadar 'yakın'dan
tanıma imkanı bulacaksınız. En yeni stil ve güzellik önerileri, yazın stil
kodlarını yeniden yazmak için ipuçları veriyor. Bu Hayat Benim dizisi ile
oyunculuğuna hayran kaldığımız Ceren Moray ise, rahat ve maskulen stili ile
enerjisini en etkili şekilde yansıtıyor. Ayın son sürprizi ise zayıflamak
isteyenlere geliyor. Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabı yaza fit girmek
isteyenlerin el kitabı olmaya aday.