Elele yaza hazır, peki ya siz?

Mayıs ayına Bade İşcil'in pozitif enerjisi ile giriyoruz. Ünlü kardeşler ise radarımızda! Ayın yakışıklısı Rıza Kocaoğlu'nu ilk kez bu kadar 'yakın'dan tanıma imkanı bulacaksınız. En yeni stil ve güzellik önerileri, yazın stil kodlarını yeniden yazmak için ipuçları veriyor. Bu Hayat Benim dizisi ile oyunculuğuna hayran kaldığımız Ceren Moray ise, rahat ve maskulen stili ile enerjisini en etkili şekilde yansıtıyor. Ayın son sürprizi ise zayıflamak isteyenlere geliyor. Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabı yaza fit girmek isteyenlerin el kitabı olmaya aday.