Filtre kahve hayatlarımızda önemli bir yere sahip. Günümüz onsuz geçmiyor. Üstelik kahve demleme yaygın bir hobi haline geldi. Biz de bu demleme yöntemlerini tanıttık ve lezzetli kahvenin sırlarını sizlerle paylaştık.

Güne başlarken ona ihtiyaç duyarız. Gün ortasında kendimize getirir, iş ya da okul çıkışı bir kafeye gitsek muhabbetimize eşlik eder, eve gelsek günün yorgunluğunu alır. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz: Filtre kahve. Şehir hayatında hepimiz bağımlısı haline gelmedik mi? Neyse ki en sağlıklı kahve türü… Spordan önce içerseniz yağ yakmanızı kolaylaştırıcı etkisi bile var; tabii fazla kaçırmamak kaydı ile. Hayatımıza girdiği günden bu yana yerini hızla sağlamlaştıran bu vefalı dost, artık sadece bir tüketim aracı değil. Üçüncü nesil kahvecilerin hayatımıza girmesi ile birlikte filtre kahve bir hobi haline geldi. Eğer siz de bu lezzetli ve eğlenceli hobiye bir göz atmak isterseniz, sizleri şöyle alalım.







Hayatımıza girdiği günden bu yana yerini hızla sağlamlaştıran filtre kahve, artık sadece bir tüketim aracı değil





Filtre Kahve Demleme Yöntemleri

Filtre kahve demlenerek hazırlanan bir kahve türü. Bu demleme yöntemlerinin başında ise filtre kahve makinesi geliyor. Kahveye daha fazla merak salanlar, bunu bir hobi haline getirenler ise Dripper, Chemex, Sifon, Aeropress gibi daha özel damıtma yöntemleri kullanıyor. Hangi çekirdeğin, kaç derece suda, hangi ekipmanla iyi bir ürün ortaya koyacağını bilen kahve tutkunlarının sayısı ise her geçen gün artıyor. En ilkel ama en vefalı seçenek olan french press ise güncelliğini koruyor.





Popülerliği Hiç Sönmüyor: Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahvemizi birçoğumuz kahve makinesinde demlemeyi tercih ediyoruz. Kahve demlemek için en pratik yöntem olması, kısa sürede kahvemize kavuşmamızı sağlaması ile kalbimizdeki yeri büyük. Pratikliği ve lezzetli sonuçları ile sadece evlerimizin değil, ofislerimizin de gözdesi olan filtre kahve makinesi üçüncü nesil kahvecilerin de kullandığı bir demleme aracı. Bir kafeye gittiğimizde özellikle bir demleme yöntemi belirtmediysek, karşımıza gelen kahve büyük ihtimal ile bir kahve makinesinden çıkmış olacaktır. Evinizde hala bir kahve makinesi yoksa hemen koşup almanızı tavsiye ederim. Lezzetli ve sağlıklı kahveye erişiminiz mutfağa gitme mesafesinde olmalı. Üstelik kullanımı da çok pratik. Makinede filtre kahve demlemek için ihtiyacımız olan şeyler; kağıt filtre, su ve kahve. Hepsi bu kadar. Filtreyi makineye yerleştirin, kahvenizi ve soğuk suyu ekleyin. Sıcak ve taze kahveniz beş dakika içinde hazır.





Lezzetinden Sual Olunmaz: Dripper, Chemex, Sifon, Aeropress

Manuel filtre kahve demleme araçları olarak bilinen dripper, chemex, sifon ve aeropress; birbirinden oldukça farklı araçlar. Her birinin kendine özel demleme yöntemi olduğu ve her biri ayrı uzmanlık gerektirdiği için bu yolun biraz meşakkatli olduğunu bilmenizde fayda var. Bu arada bu ekipmanlardan bazılarının biraz pahalı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Biz uyarımızı yaptık ama bu yola girmekten vazgeçmediyseniz, doğru yoldasınız; birbirinden lezzetli kahveler içmeye hazır olun deriz. Bu ekipmanlar ile işe koyulacaksanız bazı temel malzemeleri edinmeniz gerekiyor. Kahve miktarını ölçmek için hassas tartı, suyun derecesini ölçmek için termometre, ekipman için gerekli ise ona uygun olan bir kağıt filtre ve suyu eşit olarak koyabilmek için bir kahve demliği ve tabii ki filtre kahve. İşte, başlamak için hazırsınız. Güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuğa dair fikir vermesi için bu damıtma araçlarından birinin tarifini veriyoruz.





Yolculukta Lezzetli Bir Durak; Dripper

Dripper, V60 olarak da bilinen bir kahve damıtma aracı. Genelde porselen, cam ya da bakır olan huni şeklinde manuel bir araç. Plastik olanları da mevcut ancak hem sağlık hem lezzet açısından tavsiye etmiyoruz. Dripper’ınızı bardağınızın üzerine yerleştirin. Bu aracı kullanmak için ona uygun ince kağıt almanız gerekiyor. Bunu her yerde bulamayabilirsiniz, o yüzden tavsiyemiz internet üzerinden sipariş vermeniz. Dripper’ınıza yerleştirdiğiniz kağıdınızı önce ıslatın. Ardından kahvenizi içine koyun. Su oranına göre ne kadar kahve koyacağınızı anlamak için hassas tartı kullanmanızı tavsiye ederiz. 90 dereceye kadar ısıttığınız suyu bir kahve demliği yardımı ile kahvenize, üzerini biraz geçecek şekilde yavaşça dökün ve bırakın damıtsın. İlk damıtılan kısmı dökün. Bu kahvenizin gazlı ve lezzetsiz kısmı. Şimdi dripper’ın içinde genişten küçüğe doğru daireler çizerek yavaşça suyunuzu ekleyebilirsiniz. Damıtma bittiğinde lezzetli bir filtre kahve hazır olacak. Afiyet olsun.





Dripper, V60 olarak da bilinen bir kahve damıtma aracı





Tatilin Kurtarıcısı: French Press

French press, günlük hayatta çok tercih edilen bir kahve demleme yöntemi sayılmaz. İtiraf etmek gerekir ki diğer kahve demleme yöntemlerinin yanında, french press’in lezzeti biraz zayıf kalıyor. Ancak bu yüz çevirdiğimiz demleme yöntemi zor durumlarda ne kadar vefakar olduğunu size kanıtlar. Nasıl mı? Şöyle bir senaryo düşünelim: Uzun bir tatile çıkıyorsunuz, ancak gideceğiniz yerde filtre kahve bulup bulamayacağınıza emin değilsiniz. Ama kahvesiz de yapamazsınız. Böyle anlarda yardımınıza french press koşar. Hemen bir giysinizin arasına sarıp valizinize atabilirsiniz. Kullanımı ise çok kolaydır: French press’inize filtre kahve ve sıcak su ekleyip beklemeniz yeterli. Biraz bekledikten sonra aşağı doğru bastırarak filtre ettiğiniz kahvenizi bardağa aktarın. Kahvenize kavuştunuz bile.





Filtre Kahve Çekirdekleri

Demleme yöntemlerini anlattık, biraz da filtre kahve çekirdeğinden bahsedelim. Herkesin damak tadı farklı. Kimimiz baharatlı tatları, kimimiz meyvemsi tatları severiz. Bazıları kahvesinde yumuşak bir kıvam arar bazıları asidik bir tat. Aslında her damak tadına uygun kahve çekirdeği bulunduğunu biliyor muydunuz? Bir kahve çekirdeğinin tadım notlarında şöyle bir cümle ile karşılaşabilirsiniz: “Tatlı, meyvemsi, kayısı ve limonsu notalarla uzun bitiş.” Bu sizi şaşırtmasın. Aslında kahvenin hangi yörede yetiştiği, toprak yapısının nasıl olduğu, ne zaman toplandığı, hatta çevrede hangi ürünlerin yetiştiği bile kahvenizin tadını etkiler. Birçok filtre kahve çekirdeğini deneyebilir, nasıl bir kahve sevdiğinizi kendiniz bulabilirsiniz. Çekirdeğin kavrulduğu zaman, kahvenizin tazeliğini etkileyeceğinden kavrulmasının üzerinden çok zaman geçmemiş bir çekirdek tercihinde bulunabilirsiniz. Kavrulma zamanını kahvenizi satın aldığınız yerden sorup öğrenebilirsiniz. Butik kahvecilerden alışveriş yapıyorsanız, kavrulma zamanını öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Filtre kahve çekirdeği ile ilgili son önerimiz ise evinize küçük bir kahve öğütme makinesi alarak kahvenizi evinizde öğütmenizdir. Kahvenin tazeliğini etkileyen en temel şeylerden biri de öğütülme zamanıdır. Öğütülmesinin üzerinden çok zaman geçmiş kahveler hoş bir tat vermez. Evinizde kendi kahvenizi öğütürken, taze kahve kokularını içinize çekebilir; mis gibi demlenmiş taze kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik her bütçeye uygun kahve öğütme makinesi bulmak mümkün.





