İstinyePark,Babalar Günü kapsamında #enbabalar’ı ağırlayacak.





19 – 21 Haziran tarihlerine denk gelen yılın en uzun günlerinde, 12:00 - 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, babalar; refleks oyunuyla başarılarını, çekiç oyunuyla güçlerini ve Slotcar araba yarışlarıyla hızlarını sergileyecek.Formula 1 pilotlarının eğitiminde kullanılan Refleks oyunuyla başarılarını sergileyen babalar, çekiç oyunuyla en güçlünün kim olduğunu gösterecek. Otomobil tutkunu babalar ise Slotcar araba yarışının yer alacağı etkinlikte hız sınırları zorlayacak.Fotoğraf köşesinde çekilen eğlenceli fotoğrafları Instagram üzerinden #enbabalar ve #istinyepark etiketiyle paylaşan katılımcılar, Presstagram cihazıyla Instagram fotoğraflarına basılı olarak sahip olabilecek.