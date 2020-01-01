Türkiye’nin en köklü sağlıklı yaşam dergisi Formsanté, artık geleneksel hale getirdiği sağlıklı hafta sonu buluşmalarının sekizincisini geçtiğimiz hafta sonu NG Sapanca Wellness Park’ta düzenledi.

Formsanté Weekend’e sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimseyen ünlü isimler, gazeteciler ve doktorlar katıldı. Ayşe Tolga, Ece Vahapoğlu, Irmak Ünal, Şeyda Coşkun, Doris Hofer, Hande Kazanova, Yeşim Salkım, Seçkin Piriler, Başak Daşman, Şebnem Özinal, Ebru Güzel, Zeynep Mansur, Merve Büyüksaraç, Pelin Öztekin, Akasya Asıltürkmen ve Ebru Destan’ın da aralarında bulunduğu isimler sonbahara taze bir giriş yapmanın keyfini doğanın içinde çıkardılar. Formsanté Weekend, Philips sponsorluğunda düzenlenen sağlıklı brunch ile başladı. Ayşe Tolga 2 gün boyunca konuklara taze meyve ve sebze suları ile yapılan sağlıklı içeceklerin tariflerini verdi, vücuda sağladığı faydaları anlattı...





Yeşim Salkım



Vespa da yeni modellerini Formsanté Weekend’te konuklara tanıttı. Test sürüşüne katılan ünlü isimler Vespa’nın renkli modellerini çok sevdi, bol bol fotoğraf çektirdi.





Ece Vahapoğlu



Tchibo’nun katkılarıyla düzenlenen Ece Vahapoğlu ile pilates dersinde katılımcılar Sapanca’nın temiz doğasının içinde nefes alma fırsatı buldu. Ece Vahapoğlu, katılımcıları zorlu egzersizleri ile terletti.





Ferhan Kaya Poroy, Prof. Dr. Hasan Karanlık



Meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak isteyen Roche ise Formsante dergisi Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy moderatörlüğünde Prof. Dr. Hasan Karanlık ile söyleşi düzenledi. Prof. Dr. Karanlık, meme kanserinin belirtilerini ve tedavi sürecini hastaların psikolojilerini göz önünde tutarak anlattı, tavsiyelerde bulundu.



