1.Dünya savaşının kaderini belirleyen şifre makinesi 'Enigma', Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan şifre makinesi Enigma; savaşın kaderini belirleyici rolüyle çok önemlidir. İlk olarak 1920’li yıllarda ticari amaçla kullanılmaya başlanan Enigma; daha sonra pek çok ülkede ordu ve devlet kurumlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Son versiyonu “Enigma-I” adıyla 1932 yılında üretilmiş ve Alman Ordusu münhasır üretim haklarını edinmiştir. Enigma 1939 yılında tam anlamıyla Alman silahlı kuvvetlerinin iletişim cihazı haline gelmiştir.

Enigma genellikle mors alfabesi ile alıcıya gönderilmiş metin mesajlarını kodlayan üç hareket edebilir çarkı kullanmıştır; bu da mesajı çözmek için gönderenle aynı yapılanmayı ön plana çıkaran bir Enigma makinesi ile birlikte sağlanmıştır. Makineye önemli bir kripto gücü katan, üç çark ve fiş tertibatı bulunmaktadır. Enigma bilgileri şifrelerken 150 bin trilyon kombinasyon üretebilmektedir. Enigma bilgileri iletişim için kodlamadan önce 13 defaya kadar değiştiriyor, bu da demek oluyor ki, şifrelenen kod yeniden yazıya dönüştürüldüğünde 13 farklı metin ortaya çıkıyor.

Müttefikler Enigma kodunu çözmek için yıllarca uğraşmış, ancak sonuçta Bletchley Park’a bağlı ünlü Birleşik Krallık Hükümeti Kod ve Şifre Okulu sayesinde başarılabilmiştir. Polonya yardımı ve Fransa zekası sayesinde, ünlü Alan Turing diğer kıdemli personellerle birlikte Enigma kodunun şifresini çözebilmiş ve Müttefik savaş çabasına büyük bir yardımda bulunmuştur.

Doğru kombinasyonu bulmak imkansız!

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde sergilenmeye başlayan“A17306” nolu “Enigma 1” üreticisi “jla” (Heimsoeth&Rinke, Berlin) olup, son derece nadir bir şifre makinesidir. Takriben 1935-1943 yılları arasında ortaya çıkmış ve Alman ordusu istihbarat servisleri, hava kuvvetleri ve donanma tarafından kullanılmıştır.

Bu çok özel Enigma’da doğru kombinasyonu bulma olasılığı 3,560,761,236,879,310,464,000’ da 1 ihtimaldir. Amerika’da lotoyu kazanma ihtimali bile 12,900,000’de 1vebir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 475,000’de 1’dir. Bu eşsiz çekicilikte ve tarihi özelliğiyle çok nadir bir eşya olan Enigma makinesi, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor...