Erkan Sarıyıldız'ın mutluluk için 25 önerisi

''Hayata nasıl bakarsak hayat bize öyle görünür.''

• Mutlu olmak bir seçim ve kişi her ne koşulda olursa olsun bu oluş haline geçmek isterse mutluluğa giden yollar açılır. Hayata nasıl bakarsak hayat bize öyle görünür. Mutlu olmayı seçtiğinizde zaten mutlusunuzdur.

• Var olduğunuz için mutlu olun. Dünya deneyiminin içine doğup burada olduğunuz için şükredin.

• Nefes aldığınız her an için mutlu olun. Yaşamın zerre zerre içinize dolmasının coşkusunu duyun.

• Sahip olduklarınız için mutlu olun. İnsanın zenginliği sahip olduklarını fark etmesiyle orantılı.

• Sevgi verebildiğiniz için mutlu olun. Sevgi alınan değil verilen bir şey, bunu unutmayın. Siz sevginizi verdikçe size fazlasıyla dönecek.

• Bedeninize sahip olduğunuz için mutlu olun. Bütün mucizeleriyle sizin yaşamınızın devamını sağlayan bu güzel sistemin içinden hayatı deneyimlediğiniz için şükredin.

• Kendinizde bulunan ve sadece size özgü olan güzellikler için mutlu olun. Herkesin içinde dünyaya imzasını atacak özgün bir şeyler mutlaka var. Bunları ortaya çıkarmaya çalışın.

• Ürettikleriniz, ortaya çıkardıklarınız için mutlu olun. Herkesin üretebileceği, başkalarına verebileceği bir şeyler var. Sizin insanlığa kattıklarınız, bir başkasının yaşamında fark yaratacak kadar önemli olabilir.

• Herkesin içindeki ilahi parçayı görmeyi seçip mutlu olun. Bu deneyim içinde yalnız olmadığınızı, her zaman ilahi olarak desteklendiğinizi bilin.

• Bütünün parçası olduğunuz için ve ilahi plana kattıklarınız için mutlu olun.

• Affederek mutlu olun. Her şeyin bir deneyim olduğunu ve hayatınıza giren herkesin aslında sizi gösterdiğini unutmayın. Olan her şey dünden kaldı. Deneyimin size kattıklarının farkına varın ve olanları affedin.

• Öfkeleri bırakarak mutlu olun. İçinizde biriktirdiğiniz her türlü öfke sizin yaşam enerjinizi düşürür.

• Uyandığınız her günün tertemiz bir sayfa olarak karşınızda olduğunu fark edin ve size getireceklerinin heyecanını duyup mutlu olun.

• İçinizdeki gücün farkına varıp mutlu olun. Gücünüzü ve yapabileceklerinizin sınırlarını belirleyen kişi sizsiniz. Gerçekte sınırsız olanı korkularınızla siz sınırlıyorsunuz.

• Sonsuz potansiyeller arasında yaptığınız seçimlerle hayatınızı belirliyorsunuz. Her şeyin sizin seçiminiz olduğunun farkına varın ve mutlu olun.

• Yaşadığınız dünyanın güzelliklerinin ve size sunduklarının farkına varın ve mutlu olun.

• Her şeyin sadece şimdide olduğunu anlayın ve mutlu olun. Dün ve yarın yok, sadece şu an var. Geçmişi taşıyarak ya da olmamış şeylerin hikayelerine endişelenerek, şu anın sihrini bozmayın. Anın keyfini çıkarın.

• Sizi sevenlerin size kattıkları için mutlu olun. Her an bu güzel duygunun, içinizde yarattığı sonsuzluğu hissetmenizi sağlayacak kişilerin kıymetini bilin.

• Sizde fazla olanı ihtiyacı olan bir başkasıyla paylaşarak mutlu olun. Düşündüğünüzün aksine, sahip olduklarınız vererek azalmaz, çoğalır. Evrensel sistem böyle çalışır.

• İçinizde her türlü kaynağa sahip olduğunuzun, başkalarından beslenmek zorunda olmadığınızın farkına varın ve mutlu olun. Dışa bağlı sistemler kolayca yıkılabilir.

• Beklentilerinizi bırakın ve mutlu olun. Beklentiler ihtiyaçlı olunduğunu gösterir. İhtiyaçlılıklar da tutsak olunduğunu…

• Yargılamayı bırakın ve mutlu olun. Yargıladıkça başkalarının sizi daha çok yargıladığını unutmayın. Herkesin oluşuna ve seçimlerine saygılı olun.

• Kendinize zaman ayırın ve mutlu olun. Burada olma sebebinizin kendinizi tanımak ve bütünlemek olduğunu unutmayın.

• Hayat içinde güzel olana odaklanın ve mutlu olun. Olumsuz ve karanlık olana odaklanırsanız, hayatınıza bunları ve bunların yaratımı olan mutsuzluğu çekeceğinizi unutmayın.

• Hedeflediklerinizin ve sonuçlarının mutluluğu sağladığını zannetmeyin. Çünkü mutluluk bunlara ulaşırken gittiğiniz yoldaki ayrıntılarda saklı.



Erkan Sarıyıldız (Yazar, tıp doktoru, eğitmen)