Astro-Terapist HülyaNida Şahin’in "Ah Zavallı Erkekler" kitabı Ceres Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluştu.

Kitapta ilişkiler, evlilik ve aile kurumundaki sorunların neden olduğu, bu konuda ne yapılması gerektiği öykülerle örneklerle anlatılıyor ve var oluşun anne karnında halletmemiz gereken sorunlarına dikkat çekiliyor. Şahin’in “Sevgi yoktan var edilebilir, var olanı yakıp yıkabilir. Çok masum ya da çok tehlikeli, çok aydınlık ya da çok karanlık, çok sevimli ya da çok itici, çok sığ ya da çok derin olabilir. İşte, her şekle girebilen bu ışık topuna ANNE denir…” cümleleriyle sevgide sınır tanımayan annelere ithaf ettiği kitap, hayata farklı bir pencereden bakmaya açık herkes için! Yaz sıcaklarında iyi gider…

