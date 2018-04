Erkeklere sorduk: “Kadını çekici yerine itici yapan nedir?”

Her birimiz daha çekici görünmek için türlü yollara başvuruyoruz. Diyetler yapıyor, güzellik salonlarından çıkmıyor, koşu bantlarından inmiyoruz. Ama bunlara kendimizi kaptırmışken öyle küçük detayları ihmal ediyoruz ki…

Yazı: Deniz Gürlek



Kıllar çok önemli. Her kadın bacağını, koltuk altını almayı akıl ediyor ama biz erkekler kadının göbeğinde, ayaklarının üstünde hatta kollarında da kıl görmek istemiyoruz. Kıllar kesinlikle erkeklere özgü olmalı.

Murat, 32 yaşında/Mimar



Ayakları istediği kadar güzel olsun. Ojesiz ayağın sahibinin bana çekici gelme ihitimali sıfır. Oje rengine takılmıyorum ama lütfen açık ayakkabı giyeceğiniz zaman en azından ayaklarınıza oje sürün.

Cengiz, 27 yaşında/Finans Uzmanı



Sokakta bazı kadınlar görüyorum, karış kadar topuklu giymiş ama her an devrilme riskiyle karşı karşıya. Her adımlarında ben stres oluyorum ‘Ha şimdi, düştü, düşecek’ diye. Tamam topukluyu biz erkekler seviyoruz ama bir yandan da yürüyebilen kadın istiyoruz.

Tolga, 30 yaşında/IT Uzmanı



Erkeksi tavırlar hiçbir kadına yakışmıyor. ‘Lan’lı konuşmalar, sigarayı erkek gibi içmeler, araba kullanırken agresif tavırlar ve bu gibi hareketler… İlla prenses gibi olmalarına gerek yok ama Conan gibi olmaya da gerek yok.

Can, 33 yaşında/Marka Müdürü



Mavi far bence 80’ler Türk filmlerinde kalması gereken bir detay. Günümüzde hala masmavi farlar sürüp güzel olduğunu sanan kadınlar olduğuna inanmayı reddediyorum.

Mustafa, 37 yaşında/Koordinatör



İddia ediyorum, istisnasız her erkeği deli edecek detay kadınların bebekbsesiyle konuşması. Bir kadın niye bu şekilde konuşur, sevimli olduğunu mu zanneder, ya da kafasından geçen nedir, asla anlayamadım, anlayamayacağım.

Emre, 28 yaşında/Editör



Kadınlar da elbette takım tutabilir hatta sıkı bir futbol taraftarı olabilir. Ama teknik direktör gibi ahkam kesmeleri onlara hiç yakışmıyor. Dünyanın en doğru yorumlarını yapsalar bile içimden dinlemek gelmiyor.

Özgür, 30 yaşında/İnşaat Mühendisi



Biz erkekler popo seviyoruz diye her dakika gözümüze sokulmasına gerek yok. Dar kotları anladım da o taytların üzerine niye kısa bir şeyler giyersiniz? Tayt kadar saçma bir şeyin poponuzu güzel gösterme imkanı var mı sanıyorsunuz?

Barış, 25 yaşında/Aşçı



Çok aşırı sıcak havalar veya spor yaparken normal ama kadınların koltuk altında ter ekesi oluşması çok kötü görünüyor. Bu durumu önlemek için yapabilecekleri ne var bilmiyorum ama en azından tişörtlerinin renk seçimine dikkat ederek daha az göze batmasını sağlayabilirler.

Kuzey, 32 yaşında/Ses Teknisyeni



Tüm samimiyetimle söylüyorum her kadının 90-60-90 olmasını beklemiyoruz. Ama akıllı kadın kusurlarını bilir ve onları ustalıkla gizler. Mesela belinde ve göbeğinde yağlanma olan bir kadın neden dapdar tişörtler giyip bunu cümle alemin gözüne sokar ki? Halbuki biraz bol giyinip kusurlarını kapasa her erkeği etkileyebilir.

Alen, 26 yaşında/Endüstri Mühendisi